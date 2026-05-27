VELIKA OPERACIJA /

Razotkriven krijumčarski kanal preko Ploča: Pokušali prešvercati 40 kilograma droge

Foto: Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA)

27.5.2026.
10:45
Hina
Policija u Bosni i Hercegovini zaplijenila je 40 kilograma droge koja je u tu zemlju stigla preko luke u Pločama, a operacija je provedena u suradnji s MUP-om Hrvatske, potvrdili su u srijedu iz Državne agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

Policijska racija u kojoj je zaplijenjena droga provedena je u utorak po nalogu Suda BiH, a uhićeno je devet osoba.

Pretrage i uhićenja provedeni su na u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području distritka Brčko.

"Prilikom pretresa stambenih i pomoćnih prostorija i pokretnih stvari policijski službenici SIPA-e su otkrili i privremeno oduzeli 40 kilograma opojne droge Canabis Stativa L, koja je iz luke Ploče, Republika Hrvatska, u Bosnu i Hercegovinu prevezena u teretnom vozilu koje je koristila jedna od uhićenih osoba", pojasnili su iz SIPA-e.

Uz činjenicu da su u akciju bile uključene brojne policijske agencije iz BiH, iz SIPA-e su istaknuli kako je ovo još jedan primjer uspješne prekogranične suradnje u suzbijanju kriminala.

"Ova akcija predstavlja još jedan primjer efikasne regionalne policijske suradnje i partnerstva s policijskim tijelima za provedbu zakona iz Republike Hrvatske u borbi protiv transnacionalnog organiziranog kriminala", naveli su.

 

