FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VOYO PREMIJERA /

Sjećate li se milicajca iz filma 'ZG80'? Danas ga čeka glavna uloga u dramsko-trilerskoj seriji

Sjećate li se milicajca iz filma 'ZG80'? Danas ga čeka glavna uloga u dramsko-trilerskoj seriji
×
Foto: VOYO

Srpski glumac Nikola Đorđević, kojeg se domaća publika sjeća po ulozi milicajca u filmu "ZG80", sprema se za najveći korak u karijeri

18.6.2026.
13:49
Hot.hr
VOYO
VOYO logo
VOYO logo

Nikola Đorđević dobio je jednu od glavnih uloga u iščekivanoj srbijanskoj dramsko-trilerskoj seriji 'Škripac', koja se hrabro bavi iznimno osjetljivom temom partnerskog nasilja i femicida.

Od milicajca u 'ZG80' do ključne uloge u trileru

Film 'ZG80' iz 2016. godine, prednastavak kultnih 'Metastaza', vjerno je dočarao sirovu atmosferu kasnih osamdesetih. Radnja prati skupinu Bad Blue Boysa na put u Beograd na utakmicu visokog rizika protiv Crvene zvezde. Film precizno oslikava naboj i tenzije koje su prethodile raspadu države, a koje su se najjasnije očitovale kroz navijačke sukobe. U prikazu masovnog nasilja, Đorđević je imao pamtljivu ulogu 'Milicajca', predstavnika nemoćne vlasti u središtu kaosa. Iako sporedna, uloga ga je pozicionirala unutar značajnog regionalnog filmskog projekta.

Sjećate li se milicajca iz filma 'ZG80'? Danas ga čeka glavna uloga u dramsko-trilerskoj seriji
Foto: RTL

'Škripac': Mračna priča o slomljenoj idili

Gotovo desetljeće kasnije, Đorđević preuzima znatno kompleksniji zadatak. Mini-serija 'Škripac', kao treća sezona serijala 'Kalup' redatelja Bobana Skerlića, najavljena je kao napeta psihološka drama. Radnja istražuje surovu realnost jedne naizgled 'idilične ljubavne priče' koja započinje na šarenom ringišpilu, a pretvara se u noćnu moru manipulacije i zlostavljanja. Glavna junakinja, koju tumači Nina Nešković, bori se za prekid zastrašujućeg kruga straha i osvete, suočavajući se pritom s manama sustava koji je ne uspijeva zaštititi i tražeći snagu u nepredvidivim saveznicima.

Sjećate li se milicajca iz filma 'ZG80'? Danas ga čeka glavna uloga u dramsko-trilerskoj seriji
Foto: VOYO

Inovativni pristup bolnoj temi

Serija je utemeljena na istinitim događajima, a njezin najveći adut jest inovativan autorski pristup koji briše granice između zbilje i fikcije. Stvarnim osobama čije sudbine priča prati dopušteno je da aktivno sudjeluju na snimanju. Kako navode producenti, moći će intervenirati ako smatraju da su situacije neadekvatno interpretirane, pa čak i preuzeti glumačke zadatke. Takav meta-pristup i ispreplitanje 'stvarnih' i 'fiktivnih' likova unutar igrane forme do sada nije viđen u regionalnoj produkciji i predstavlja iznimno hrabar način obrade osjetljive teme. 

 'Škripac' je bez sumnje njegov najzahtjevniji profesionalni izazov do sada. Premijera serije najavljena je sutra, 19. lipnja na platformi Voyo, a od nje se s pravom očekuje da potakne važne i nužne društvene dijaloge diljem regije.

VoyoVoyo PremijeraZg80Glumac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike