Sjećate li se milicajca iz filma 'ZG80'? Danas ga čeka glavna uloga u dramsko-trilerskoj seriji

Nikola Đorđević dobio je jednu od glavnih uloga u iščekivanoj srbijanskoj dramsko-trilerskoj seriji 'Škripac', koja se hrabro bavi iznimno osjetljivom temom partnerskog nasilja i femicida.

Od milicajca u 'ZG80' do ključne uloge u trileru

Film 'ZG80' iz 2016. godine, prednastavak kultnih 'Metastaza', vjerno je dočarao sirovu atmosferu kasnih osamdesetih. Radnja prati skupinu Bad Blue Boysa na put u Beograd na utakmicu visokog rizika protiv Crvene zvezde. Film precizno oslikava naboj i tenzije koje su prethodile raspadu države, a koje su se najjasnije očitovale kroz navijačke sukobe. U prikazu masovnog nasilja, Đorđević je imao pamtljivu ulogu 'Milicajca', predstavnika nemoćne vlasti u središtu kaosa. Iako sporedna, uloga ga je pozicionirala unutar značajnog regionalnog filmskog projekta.

Foto: RTL

'Škripac': Mračna priča o slomljenoj idili

Gotovo desetljeće kasnije, Đorđević preuzima znatno kompleksniji zadatak. Mini-serija 'Škripac', kao treća sezona serijala 'Kalup' redatelja Bobana Skerlića, najavljena je kao napeta psihološka drama. Radnja istražuje surovu realnost jedne naizgled 'idilične ljubavne priče' koja započinje na šarenom ringišpilu, a pretvara se u noćnu moru manipulacije i zlostavljanja. Glavna junakinja, koju tumači Nina Nešković, bori se za prekid zastrašujućeg kruga straha i osvete, suočavajući se pritom s manama sustava koji je ne uspijeva zaštititi i tražeći snagu u nepredvidivim saveznicima.

Foto: VOYO

Inovativni pristup bolnoj temi

Serija je utemeljena na istinitim događajima, a njezin najveći adut jest inovativan autorski pristup koji briše granice između zbilje i fikcije. Stvarnim osobama čije sudbine priča prati dopušteno je da aktivno sudjeluju na snimanju. Kako navode producenti, moći će intervenirati ako smatraju da su situacije neadekvatno interpretirane, pa čak i preuzeti glumačke zadatke. Takav meta-pristup i ispreplitanje 'stvarnih' i 'fiktivnih' likova unutar igrane forme do sada nije viđen u regionalnoj produkciji i predstavlja iznimno hrabar način obrade osjetljive teme.

'Škripac' je bez sumnje njegov najzahtjevniji profesionalni izazov do sada. Premijera serije najavljena je sutra, 19. lipnja na platformi Voyo, a od nje se s pravom očekuje da potakne važne i nužne društvene dijaloge diljem regije.