Zagrepčanin (29) skrivao drogu i oružje u kući: Sve je bilo spremno za daljnju preprodaju

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni muškarac, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga i kokaina, koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u kuću u kojoj stanuje na području Peščenice, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.

U utorak je zagrebačka policija temeljem naloga na području Peščenice obavila pretragu kuće i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni pronašli:

dva paketa ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 843 grama

dva paketa ispunjena drogom kokain ukupne mase 690 grama

24 ručno motane cigarete ispunjene smjesom duhana i konoplje tipa droga

jedan pištolj marke Zastava M57 s pripadajuća dva spremnika sa ukupno 11 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,62 x 25 mm

jedan pištolj marke Frommer s pripadajućim spremnikom sa 1 komadom pištoljskog streljiva kalibra 7,65 mm

jednu digitalnu vagu.

Foto: PU zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijela kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku. Ujedno, zbog počinjenog prekršaja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv 29-godišnjaka je nadležnom sudu podnijet optužni prijedlog redovnim putem.