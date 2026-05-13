DILER S PEŠĆENICE /

Zagrepčanin (29) skrivao drogu i oružje u kući: Sve je bilo spremno za daljnju preprodaju

Foto: PU zagrebačka

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijela kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku

13.5.2026.
11:52
Andrea Vlašić
PU zagrebačka
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da je osumnjičeni muškarac, na zasada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavio veće količine konoplje tipa droga i kokaina, koje je potom skrivao, vagao i prepakiravao u kuću u kojoj stanuje na području Peščenice, nakon čega je tako pripremljenu drogu preprodavao na nezakonitom tržištu.

U utorak je zagrebačka policija temeljem naloga na području Peščenice obavila pretragu kuće i drugih prostorija kojima se koristi osumnjičeni pronašli:

  • dva paketa ispunjena konopljom tipa droga ukupne mase 843 grama
  • dva paketa ispunjena drogom kokain ukupne mase 690 grama
  • 24 ručno motane cigarete ispunjene smjesom duhana i konoplje tipa droga
  • jedan pištolj marke Zastava M57 s pripadajuća dva spremnika sa ukupno 11 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,62 x 25 mm
  • jedan pištolj marke Frommer s pripadajućim spremnikom sa 1 komadom pištoljskog streljiva kalibra 7,65 mm
  • jednu digitalnu vagu.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv osumnjičenog muškarca Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu podnijela kaznenu prijavu te je predan pritvorskom nadzorniku. Ujedno, zbog počinjenog prekršaja Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana, protiv 29-godišnjaka je nadležnom sudu podnijet optužni prijedlog redovnim putem.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
