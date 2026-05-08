Znate li kako izgleda 812 milijuna eura kokaina? Ovo je najveća zapljena droge u Europi

Španjolska policija zaplijenila je 30 tona kokaina s broda kod Kanarskih otoka i pritvorila 23 člana posade bez jamčevine u najvećoj zapljeni droge u Europi, priopćio je u četvrtak Visoki sud, čime je više nego udvostručen prethodni španjolski rekord, javlja Reuters.

Brod Arconian, koji je plovio pod zastavom Komorskih otoka, presrela je policijska garda Civil 1. svibnja, a teret je sud procijenio na više od 812 milijuna eura.

Foto: Screenshot YouTube: Guardia civil

Njemačka policija pronašla je u luci Hamburg u lipnju 2024. 25 tona kokaina, bila je to dotad najveća zapljena u Europi, dvostruko veća od španjolskog rekorda od 13 tona, pronađenog u pošiljci ekvadorskih banana u Algecirasu prošle godine.

Operaciju, provedenu s američkim i nizozemskim vlastima, policija će detaljno objasniti u petak.

Na brodu oružje i streljivo

Istražitelji vjeruju da je kokain trebao biti prebačen morem u brze brodove i prokrijumčaren u kopnenu Španjolsku. Na brodu je pronađeno vatreno oružje i streljivo, a šest članova posade otkriveno je kako se skrivaju kada su se časnici ukrcali.

Sedamnaest članova posade bilo je s Filipina, dok je šestero pronađenih skrivenih na brodu bilo iz Nizozemske i Surinama.

Sud je naredio pritvor posade bez prava na jamčevinu, navodeći težinu navodnih prekršaja, rizik od leta i vjerojatnost daljnjih kriminalnih aktivnosti dok istraga traje.

