Godinama ga krivo liječili zbog žgaravice: 'Bilo je to jako mračno razdoblje'

Prvi rođendan djeteta trebao bi biti prekretnica ispunjena slavljem i radošću. No, dok je maleni Cole Atkinson-Hernandez slavio svoj prvi rođendan, njegovi su se roditelji borili s rakom i suočavali s potpuno neizvjesnom budućnošću. Na taj poseban dan, njegov otac Dale saznao je da mu preostaje manje od godinu dana života.

Daleova priča, iako šokantna, nažalost nije jedinstven slučaj. Stručnjaci upozoravaju kako simptomi raka želuca ili jednjaka mogu biti nejasni i često nalikovati manje opasnim stanjima poput žgaravice, što može dovesti do kobnog kašnjenja u dijagnozi. Slične sudbine zadesile su mnoge pacijente čiji su se ozbiljni simptomi dugo vremena zanemarivali ili pogrešno liječili, sve dok nije postalo prekasno.

Trostruki udarac za mladu obitelj

Upravo na sinov prvi rođendan, Daleu Atkinsonu, tada 36-godišnjaku, liječnici su priopćili strašnu vijest. No, to je bio samo početak noćne more. Samo nekoliko dana kasnije, njegova je majka iznenada preminula, a njegovoj partnerici Ani Hernandez (45) još je u srpnju 2024. godine dijagnosticiran karcinom pluća malih stanica.

Dale, iz Readinga u Engleskoj, godinama je patio od žgaravice i gastroezofagealne refluksne bolesti.

"Oduvijek sam imao problema sa žgaravicom i refluksom kiseline, što sam pripisivao stresu i dugim radnim danima", rekao je za The Sun. "Još od 2017. godine odlazio sam liječniku obiteljske medicine žaleći se na refluks, kiselinu tijekom noći, pečenje u grlu i nosu te grčeve u želucu. Propisali bi mi lijek i uvjeravali me da je sve u redu. Kad su se stvari pogoršale, stekao sam osjećaj da im samo tratim vrijeme, pa sam prestao inzistirati onoliko koliko sam trebao."

Tijekom 2024. godine, Dale je radio u financijama, vodio dva posla i radio u korporaciji, često i po 16 sati na dan. Povrh svega, bio je duboko zabrinut za svoju partnericu Anu, s kojom je bio osam godina u vezi, a koja se oporavljala od operacije raka pluća.

Mjeseci agonije doveli do strašne istine

U listopadu 2024. godine, samo dva tjedna nakon što se Ana vratila kući iz bolnice i točno na prvi rođendan njihova sina Colea, pretrage su otkrile tumor veličine 9,2 centimetra u donjem dijelu Daleova jednjaka. S 36 godina, ocu dvoje djece, rečeno je da mu preostaje 11 i pol mjeseci života.

"Mjesecima sam tražio da me pošalju na endoskopiju, jer sam teško gutao i trpio strašne bolove. Izgubio sam 30 kilograma u četiri do šest tjedana i imao sam razne simptome. Nisam mogao progutati ni vodu bez boli, a išao sam i kiropraktičaru zbog ekstremne boli u ramenu", prisjeća se. "Imao sam osjećaj kao da stalno doživljavam mini srčane udare. Sve su to odbacivali zbog moje dobi, ali moja majka, koja je bila medicinska sestra, inzistirala je da to moram riješiti."

Čekanje na pregled trajalo je sedam mjeseci, a čak ni tada nije bio stavljen na hitnu listu za obradu. Sumnjalo se na čir ili, u najboljem slučaju, na infekciju. Na dan endoskopije, Dale, koji nije bio pod općom anestezijom, čuo je liječnike kako raspravljaju o "agresivnom" tumoru.

"Onda je jedan liječnik rekao: 'Nije na meni da vam ovo kažem, ali vidjeli ste na ekranu i čuli ste nas. To je rak i izgleda zloćudno'", sjeća se Dale.

U stanju šoka, vratio se kući bez službene dijagnoze. Treći razorni udarac stigao je tjedan i pol dana kasnije, na treći rođendan njihova starijeg sina Axela. Dale je saznao da mu je majka iznenada preminula. Službenu, terminalnu dijagnozu dobio je nekoliko dana kasnije, 31. listopada, nakon što je CT pokazao da se rak proširio posvuda.

"Ne možemo operirati, ne možemo izliječiti, postala je moja nova stvarnost", kaže Dale.

Odbio je odustati i preuzeo kontrolu

Pomisao da neće vidjeti svoju djecu kako odrastaju i da će ih ostaviti s partnericom koja se i sama oporavljala od raka bila mu je nepojmljiva.

"Bilo je to toliko mračno razdoblje da ne mogu pronaći riječi kojima bih ga adekvatno opisao. Shvatio sam da se mogu prepustiti bolesti ili pokušati preuzeti kontrolu. Odabrao sam ovo drugo. Bio sam tužan zbog majčine smrti i odlučio da neću otići bez borbe."

Dale i Ana izabrali su borbu. Uz standardno liječenje koje mu je propisano, okrenuo se istraživanju. Koristeći umjetnu inteligenciju, pregledali su više od 100.000 medicinskih studija kako bi pronašli bilo kakvu nadu. To im je omogućilo da, u suradnji s liječnicima, identificiraju sigurne, svakodnevne lijekove koji bi se mogli prenamijeniti za ciljanje specifičnih slabosti njegovog karcinoma.

Držao se propisane kemoterapije i imunoterapije, ali je pod nadzorom uveo i komplementarne terapije: visoke doze vitamina C, hiperbaričnu oksigenoterapiju, terapiju crvenim svjetlom, pa čak i terapiju imelom.

"Testovi su pokazali da moj rak voli šećer i određene proteine, pa sam prešao na strogu keto dijetu s puno biljaka i planiranim postom, kako bih ga izgladnio, a da pritom ne uništim sebe. U onkologiji nema jamstava, ali naučio sam da možete utjecati na vjerojatnosti", objašnjava Dale.

Kod kuće je instalirao kisikovu komoru i infracrvenu saunu. U mjesecima koji su uslijedili, snimke su pokazale da se rak smanjuje, a nuspojave su bile podnošljive.

Život nakon smrtonosne prognoze

U rujnu 2025. godine Dale je nadživio prognoze liječnika. Usprkos svim izgledima njegov nalaz pokazao je da nema vidljive bolesti. I Ana je kirurški izliječena od raka i potpuno se oporavila.

Danas Ana vodi školu španjolskog za djecu, a Dale tvrtku za prodaju ledenih kupki i sauna, istovremeno podižući svijest o važnosti dodatnih terapija u liječenju raka.

"Ne tvrdim da sam pobijedio, tvrdim da sam preuzeo kontrolu", zaključuje Dale. "Moj savjet drugim pacijentima je da počnu tako što će povratiti dio kontrole. Tražite svoje nalaze. Ako vam se nudi samo jedan put, pokušajte pronaći dodatne opcije. Nije slučajno da sam nadmašio očekivanja liječnika.''

