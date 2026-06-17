Influencerica se borila za život zbog uređaja koji svi koristimo: 'Čula sam pucketanje'

Uobičajeni dan za 27-godišnju influencericu Diljaru Khamzinu iz Kazahstana završio je pretvorivši se u scenu iz horor filma. Dok je izlazila iz teretane u Pavlodaru, uređaj koji je nosila u torbi, a koji gotovo svi svakodnevno koristimo, eksplodirao je. Incident su zabilježile nadzorne kamere, a stravično je upozorenje koliko skrivenih opasnosti vrebaju od predmeta koji nam svakodnevno olakšavaju život.

Trenuci čistog užasa zabilježeni kamerom

Snimka sigurnosne kamere, koja se brzo proširila društvenim mrežama, prikazuje zastrašujući slijed događaja. Khamzina, influencerica i dizajnerica videoigara, stoji na recepciji fitness kluba i sprema se za odlazak. U jednom trenutku, iz njezine torbe prebačene preko ramena počinje se uzdizati gusti, bijeli dim. Prije nego je uopće shvatila što se događa torba je eksplodirala. Plamen joj je u sekundi zahvatio kosu, odjeću i glavu.

🇰🇿 A Kazakh blogger suffered severe burns after her power bank exploded.



After a workout at the gym, smoke suddenly began coming from her bag. Before she could react, the device exploded, setting her on fire. pic.twitter.com/OSnFtnJ3Gf — Daily Turkic (@DailyTurkic) June 16, 2026

U panici, Khamzina instinktivno pokušava otrgnuti goruću torbu sa sebe, boreći se s vatrom koja joj se opasno približila licu. Vidi se kako rukama pokušava ugasiti plamen oko glave. Nakon nekoliko sekundi agonije, uspijeva baciti torbu na pod. Osoblje teretane odmah je priskočilo u pomoć, no vatra je u potpunosti ugašena tek izvan prostorije. Cijeli incident, od pojave dima do bacanja torbe, trajao je manje od deset sekundi, no posljedice će za mladu influencericu biti dugotrajne.

Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia

"Čula sam pucketanje i tada sam shvatila da mi torba gori", kaže opisujući trenutak prije eksplozije. Ti zvukovi bili su jedino upozorenje.

Teške ozljede i dug oporavak

Khamzina je hitno prevezena u bolnicu, gdje su joj liječnici dijagnosticirali teške opekline ruku i glave. Njezino stanje opisano je kao ozbiljno, s ozljedama koje zahtijevaju dugotrajan i bolan proces liječenja. Vatra joj je zahvatila desnu stranu tijela i trbuh. Unatoč težini ozljeda i preporuci liječnika da ostane u bolnici djevojka se odlučila oporavljati kod kuće, uz majčinu pomoć.

Njezina odluka da podijeli svoje iskustvo na društvenim mrežama pokrenula je lavinu reakcija. Javilo joj se više od tisuću ljudi koji su podijelili vlastite priče o iskustvima s pregrijavanjem, dimljenjem ili zapaljenju prijenosnih punjača za mobitel. Ono što se činilo kao izoliran i nesretan slučaj, odjednom je postalo dio zabrinjavajuće slike o sigurnosti uređaja na koje se svakodnevno oslanjamo.

Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia

Zašto prijenosni punjači eksplodiraju?

Ovaj incident nije jedini. Diljem svijeta zabilježeni su brojni primjeri eksplozija litij-ionskih baterija, koje su sastavni dijelovi prijenosnih punjača, pametnih telefona, prijenosnih računala i električnih vozila. Ključni problem leži u fenomenu zvanom "termalni bijeg" (thermal runaway).

Litij-ionske baterije sastoje se od ćelija s pozitivnom i negativnom elektrodom, odvojenih ultra tankim separatorom. Ako se taj separator ošteti, bilo zbog fizičkog udarca, proizvodne greške ili pregrijavanja, elektrode mogu doći u kontakt. To uzrokuje kratki spoj unutar baterije, što dovodi do naglog porasta temperature. Jedna pregrijana ćelija zagrijava susjedne, pokrećući lančanu reakciju koja rezultira oslobađanjem zapaljivih plinova i, u konačnici, eksplozijom ili požarom.

Foto: not supplied/WillWest News/Profimedia

Uzroci mogu biti različiti. Najčešće se radi o nekvalitetnim, jeftinim uređajima koji nemaju ugrađene sigurnosne mehanizme za sprječavanje prekomjernog punjenja ili pregrijavanja. Fizičko oštećenje, poput pada uređaja, također može narušiti unutarnju strukturu baterije. Korištenje neodgovarajućeg ili oštećenog kabela za punjenje, kao i izlaganje vanjskog punjača visokim temperaturama - na primjer, ostavljanje u automobilu na suncu - drastično povećava rizik od nesreće.

Stručnjaci upozoravaju da su napuhnute baterije jasan znak opasnosti. To ukazuje na nakupljanje plinova unutar kućišta i takav uređaj treba odmah prestati koristiti i pravilno ga zbrinuti.

Kako se zaštititi: Savjeti za sigurno korištenje

Iako ovakvi prizori izazivaju strah, vanjski punjači su i dalje iznimno korisni. Uz nekoliko mjera opreza, rizik od nesreće može se svesti na minimum.

Kupujte od provjerenih proizvođača: Izbjegavajte sumnjivo jeftine i nebrendirane uređaje. Ugledni proizvođači ulažu u sigurnosne certifikate i mehanizme koji štite od kratkog spoja, pregrijavanja i prekomjernog punjenja.

Izbjegavajte sumnjivo jeftine i nebrendirane uređaje. Ugledni proizvođači ulažu u sigurnosne certifikate i mehanizme koji štite od kratkog spoja, pregrijavanja i prekomjernog punjenja. Redovito provjeravajte stanje uređaja: Ako primijetite bilo kakva fizička oštećenja, udubljenja ili, najvažnije, ako je uređaj natečen, odmah ga prestanite koristiti.

Ako primijetite bilo kakva fizička oštećenja, udubljenja ili, najvažnije, ako je uređaj natečen, odmah ga prestanite koristiti. Koristite odgovarajuću opremu za punjenje: Uvijek koristite originalni punjač i kabel koji ste dobili s uređajem ili kvalitetne zamjene provjerenih marki. Oštećeni kabeli mogu uzrokovati nestabilan protok struje.

Uvijek koristite originalni punjač i kabel koji ste dobili s uređajem ili kvalitetne zamjene provjerenih marki. Oštećeni kabeli mogu uzrokovati nestabilan protok struje. Izbjegavajte ekstremne temperature: Ne ostavljajte uređaje na izravnom suncu, u vrućem automobilu ili blizu izvora topline. Isto tako, izbjegavajte ih puniti na vrlo niskim temperaturama.

Ne ostavljajte uređaje na izravnom suncu, u vrućem automobilu ili blizu izvora topline. Isto tako, izbjegavajte ih puniti na vrlo niskim temperaturama. Ne punite uređaje bez nadzora: Posebno je rizično ostavljati uređaje da se pune preko noći. Ako dođe do problema, nećete moći na vrijeme reagirati. Također, nemojte ih puniti na zapaljivim površinama poput kreveta ili tepiha.

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