Prijateljici je donirala jajne stanice: 'Mučila me misao jesam li se odrekla svoje djece'

Za Tiju Stokes obitelj je sve, no i sama će prva reći da obitelj za svakoga izgleda pomalo drugačije. Ova plesačica i influencerica posljednjih je godina na društvenim mrežama postala simbol nade i pozitive, a njezina priča o borbi s leukemijom inspirirala je milijune. Ipak, Stokes otvoreno govori i o drugim, složenim aspektima svog života, uključujući odluku da prijateljici donira jajne stanice i neočekivanim osjećajima koji su uslijedili.

Dar majčinstva kao prijateljska potpora

Priča o prijateljstvu Tije Stokes i Chelsea seže godinama unatrag, puno prije nego što je Tia postala viralna senzacija i suočila se s dijagnozom akutne mijeloične leukemije u travnju 2020. godine. Bile su u istom plesnom timu, a Tia je pružala podršku Chelseai dok je prolazila kroz iznimno težak proces potpomognute oplodnje. Kada su joj liječnici na kraju rekli da će sa suprugom morati potražiti donoricu jajnih stanica, Tia nije dvojila.

"Bilo mi je žao. Srce vas jednostavno boli. U to sam vrijeme imala dvoje djece i htjela sam joj podariti dar majčinstva", ispričala je Stokes. Imala je samo jednu napomenu za Chelsea.

"Rekla sam joj: 'Samo da znaš, ako uspije, imat ćeš smeđu djecu.' A ona je odgovorila: 'O, molim te. Da, želim'", prisjeća se Stokes. "Tako da ona sada ima dvije djevojčice koje izgledaju poput mene."

Suočavanje s neočekivanim osjećajima

Dok je u početku bila potpuno posvećena ideji da pomogne, nakon što je Chelsea u svibnju 2016. rodila prvu kćer Giselle, Tijini osjećaji su se zakomplicirali. Nije požalila odluku, ali priznaje da joj je bilo teško procesuirati stvarnost.

"Bilo je razdoblja kada mi je bilo teško gledati slike ili videe Giselle s Chelsea, jer je jako sličila meni, a ja u to vrijeme nisam imala kćer", kaže Stokes, koja je u to vrijeme imala tri sina.

"Dio mene je mislio: 'O, moj Bože, možda je to bila moja kći'", dodaje. "Mislim da je to bila krivnja. Nije bila zavist. Nisam bila zavidna. Samo sam se osjećala loše."

Psiholozi ističu da donorice mogu doživjeti čitav spektar emocija, od ponosa i ispunjenosti do osjećaja tuge ili privrženosti djetetu, što pokazuje da Tijino iskustvo nije neuobičajeno.

"To nikad nisu bila tvoja djeca"

Trebalo joj je vremena da se pomiri s osjećajima i ponovno sagleda zašto je to učinila. Svjesno se trudila "odvojiti" od Giselleina rođenja i usredotočiti se na prvotni cilj – pomoći prijateljici da postane majka. Ključnu ulogu u tome odigrao je njezin suprug Andy.

"Sjećam se da smo sjedili u kuhinji i ja sam se mučila s mislima poput: 'Jesam li se odrekla svoje djece?'", objašnjava ona. "Suprug mi je tada rekao: 'Tia, to nikad nisu bila tvoja djeca. To su oduvijek bila njezina djeca. Ti si bila samo posuda i alat koji joj je pomogao da dobije obitelj.'"

Podsjetio ju je da se obitelji grade na različite načine i da je to bio Božji plan. "Kad mi je to rekao, cijeli teret je jednostavno nestao. Fizičko tijelo je samo fizičko tijelo, ali ti su duhovi uvijek bili njezini", prepričava Stokes.

Dijeljenje priče kao izvor nade i kritika

Danas je Giselle devet, a njezinoj sestri Odette sedam godina. Tijinih petero djece – sinovi Major (17), Legend (15), Maze (12), Tazz (osam) i kći Rose (šest) – zovu ih svojim "sestričnama", a roditelji nikada nisu skrivali biološke činjenice.

Otkako je podijelila svoju priču na internetu, Stokes se suočila s komentarima koji su je podsjećali na nekadašnje sumnje. Neki je optužuju da je "poklonila svoju djecu". Međutim, takav tip negativnosti ne pogađa je previše. Njezina priča uklapa se u širi trend javnog dijeljenja iskustava s neplodnošću, što pomaže u normalizaciji teme, ali i otvara etička pitanja o privatnosti djece.

"Ako mogu pomoći jednoj osobi, onda je to dovoljno", objašnjava Stokes. "Smatrali smo da je ova priča vrlo važna za ljude koji prolaze kroz potpomognutomu oplodnju, koji se trude zasnovati obitelj ili osjećaju gubitak nade."

POGLEDAJTE GALERIJU

