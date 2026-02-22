Suprug zarađuje, a ona brine za njega i dom: 'Vjerujem da je to moja uloga'

Dok većina žena danas zagovara veću emancipaciju, Amerikanka Janea Robinson (26) ne dijeli takve moderne stavove. Mlada, bez djece, hvali se na društvenim mrežama da je svjesno preuzela ulogu tradicionalne supruge.

Objašnjava kako je njezina "dužnost" brinuti se za supruga i zajednički dom, dok njemu prepušta zarađivanje novca, i to s, kako kaže, potpunim mirom u srcu.

Robinson živi u Tennesseeju, a prije braka radila je kao menadžerica u školi modelinga. Prije dvije godine udala se za glazbenika Austina (23), i odmah nakon vjenčanja preuzela ulogu domaćice.

Njezin suprug brine se za sve praktične stvari i pokriva sve troškove, što njoj daje slobodu koju iznimno cijeni. Budući da nemaju djecu, Robinson ne samo da ima vremena za vođenje doma, već i za jogu i meditaciju. Također uživa u uljepšavanju njihovog "ljubavnog gnijezda" i objavljuje snimke na TikToku o svom neuobičajenom načinu života.

Najviše od svega, kaže, cijeni mogućnost da produbi svoj odnos sa suprugom. Iako ne opisuje detaljno kako to radi, svoj brak opisuje kao "nebeski". Osjeća se toliko ugodno u svojoj ulozi da nikako ne planira povratak na posao.

Moguće je da u tome uživa toliko jer je i sama odrasla u sličnom duhu. "Uvijek sam vjerovala u Boga, pa vjerujem i u ono što kaže Biblija - da je žena stvorena da njeguje, da bude srce doma i da brine za supruga", objašnjava mlada žena. Kaže da su ona i suprug prije braka jasno dogovorili kako će funkcionirati kao par, piše Profimedia.

Janea i Austin Robinson još nemaju djecu, ali ona se veseli majčinstvu. "Uskoro ću imati djecu i imat ću sreću biti majka koja može ostati kod kuće", kaže entuzijastično. Dodaje da želi odgajati djecu izvan ustaljenih normi, idealno bez vrtića i škola. Zaključuje zašto nikada ne bi promijenila svoj život: "Uživam biti sa svojim suprugom. Ovo je za mene ispravno."

Što vi mislite o ovakvom izboru? Podijelite s nama vaše mišljenje u komentarima.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ispovijesti hrabrih žena o borbi za život: '31. rođendan sam proslavila na intenzivnoj na Rebru'