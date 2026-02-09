Majka dvoje djece izgubila 108 kilograma: Jedna joj je navika pružila priliku za novi život

Amerikanka Ana Alonso (37) godinama se borila s poremećajem u prehrani, a u najtežem je razdoblju njezina tjelesna masa dosegnula 203 kilograma.

Tijekom četiri godine, zahvaljujući ključnoj promjeni načina razmišljanja i životnih navika, ova majka dvoje djece uspjela je smanjiti tjelesnu masu za 108 kilograma, no time njezina borba nije bila gotova, piše The Sun.

Život s viškom kože

Nakon značajnog gubitka težine, Ana se suočila s novim izazovom: velikom količinom viška kože, osobito u području trbuha, što je uzrokovalo fizičku bol, iritacije i stalnu nelagodu. Višak kože pokušavala je prikriti kompresijskom odjećom i nošenjem više slojeva, što je dodatno narušavalo njezino samopouzdanje.

"Cijelo vrijeme sam to pokušavala sakriti, ali živjeti na takav način je iscrpljujuće", rekla je.

Ključni trenutak dogodio se prije četiri mjeseca, kada se Ana podvrgnula operativnom zahvatu koji joj je promijenio život. Kirurški tim uklonio joj je 10,4 kilograma viška kože. Danas njezina tjelesna masa iznosi oko 93 kilograma, a nosi konfekcijski broj 40-42.

Nakon zahvata, oslobodila se stalne brige o izgledu svojeg tijela. Danas može bez poteškoća obavljati svakodnevne aktivnosti koje su joj prije bile nezamislive: od penjanja stepenicama i sjedenja u stolicama bez tjeskobe, do uživanja u vožnjama u zabavnom parku s djecom i putovanja bez straha.

Jednostavne stvari bile su nemoguće

Prije svoje transformacije, Ana se, kako sama navodi, sramila svojeg tijela te je osjećala kroničan umor koji ju je sprječavao da se igra sa svojom djecom, Samuelom (10) i Aliah (14).

"Uvijek sam bila preumorna da bih bila prisutna, da trčim uokolo sa svojom djecom, i to mi je slamalo srce", izjavila je Ana, koja radi kao voditeljica restorana. "Cijeli život sam se osjećala kao da ne pripadam. Uvijek sam bila prevelika da bih se uklopila."

Brojne situacije, koje većina ljudi smatra uobičajenima, za nju su predstavljale nepremostivu prepreku. Suočavala se s problemima poput pronalaska odgovarajuće odjeće te nemogućnosti udobnog smještanja u zrakoplovna sjedala, separee u restoranima ili na tribine tijekom sportskih natjecanja njezine djece.

