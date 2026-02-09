Razvod nakon 17 godina braka: Pjevačica reagirala nakon šokantnih poruka supruga s Epsteinom

Američka pjevačica Brooke Josephson (46) objavila je da se razvodi od supruga, televizijskog producenta Barryja Josephsona (69), nakon što se njegovo ime pojavilo u dokumentima povezanim s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Par se vjenčao 2007. godine, ima dvoje djece, a razišli su se u prosincu 2024.

Brooke Josephson vijest je potvrdila na društvenim mrežama, istaknuvši da tijekom braka nije bila upoznata s kontaktima svojega supruga s Epsteinom te je zamolila javnost za privatnost i razumijevanje za svoju obitelj.

Sadržaj objavljene prepiske

Dokumenti koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa prikazuju višegodišnju komunikaciju između Barryja Josephsona i Jeffreyja Epsteina, a teme razgovora odnosile su se na žene i financije. Prepiska uključuje i poruke iz 2011. i 2013. godine te podatke o novčanim zajmovima koje je producent dobio i kasnije vratio.

Prema objavljenim zapisima, Epstein je od Josephsona tražio pomoć pri pronalasku mladih žena, dok je producent u nekim porukama koristio neprimjeren jezik. Dokumenti također navode da je Josephson od Epsteina posudio ukupno 335 tisuća dolara, a dugove je kasnije podmirio.

Reakcija producenta

Barry Josephson izjavio je da nije bio upoznat s punim razmjerima Epsteinovih kaznenih djela te da se, nakon što su informacije postale javne, u potpunosti distancirao od njega. U javnoj izjavi izrazio je žaljenje zbog komunikacije i naglasio da se srami sadržaja pojedinih poruka.

Dodao je kako nikada nije putovao Epsteinovim privatnim zrakoplovom niti posjetio njegov privatni otok, istaknuvši da mu je najveće žaljenje to što je vjerovao njegovim tvrdnjama.

