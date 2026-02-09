FREEMAIL
OPORAVLJA SE OD STRESA /

Otmica kod Makarske: Guccija su dva muškarca strpala u kombi! Srećom, djeca su sve prijavila

Otmica kod Makarske: Guccija su dva muškarca strpala u kombi! Srećom, djeca su sve prijavila
Foto: Udruga Šapama Od Srca/facebook

Neobičan ljubimac jučer je ukraden pa je udruga putem društvenih mreža objavila apel građanima za pomoć

9.2.2026.
21:51
danas.hr
Udruga Šapama Od Srca/facebook
U marini Ramova u Krvavici kod Makarske u nedjelju je nestao prasac Gucci

Srećom, nakon velike potrage i nekoliko sati neizvijesnosti, Gucci je pronađen i vraćen svom vlasniku Tonću.

I sve to zahvaljujući brzoj reakciji građana, djece s plaže i volontera Udruga Šapama od srca - Makarska, javlja Dalmacija Danas.

Neobičan ljubimac jučer je ukraden pa je udruga putem društvenih mreža objavila apel građanima za pomoć. 

"Danas popodne u marini Ramova ukraden je prasac Gucci. Djeca su vidjela kako ga dvojica muškaraca stavljaju u plavi kombi imotskih registracija. Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave. Pomozite da se Gucci vrati kući!", napisali su u objavi.

Kako je kasnije otkriveno, Gucci je otet tijekom svoje bezbrižne šetnje uz more. Djeca, koja su sve primijetila, odmah su prijavila što se događa - njihova svjedočanstva bila su ključna u potrazi za Guccijem. 

Pripomogao je i anonimni izvor koj je tijekom noći javio da se oteti Gucci nalazi u Imotskom. 

Volonter Ivo odmah je krenuo na puti  vratio prase kući.

Gucci, od milja zvan Šnicel, trenutno se oporavlja od stresa u društvu svog vlasnika. 

Iz udruge poručuju - ovo je još jedan primjer koliko zajedništvo, brza reakcija i solidarnost mogu učiniti razliku.

