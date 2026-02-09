Legendarni F1 vozač ženi se za 14 godina mlađeg dečka

Ralf Schumacher, mlađi brat sedmerostrukog svjetskog prvaka Michaela Schumachera i jedno od prepoznatljivih imena Formule 1 s početka 2000-ih, sprema se na novu životnu etapu.

Kako piše Daily Mail, bivši F1 vozač (50) u svibnju će se vjenčati sa svojim partnerom Etienneom Bousquet-Cassagneom (36), 14 godina mlađim Francuzom s kojim je u vezi već neko vrijeme.

Vijest dolazi 19 mjeseci nakon što je Schumacher javno objavio da je u istospolnoj vezi, čime je otvorio novo poglavlje privatnog života nakon burnog razvoda od bivše supruge Core. Upravo je njezina reakcija dodatno iznenadila javnost, unatoč dugogodišnjim javnim prepucavanjima i medijskom ratu, Cora je paru uputila pomirljive poruke i čestitke.

Prema pisanju njemačkog BILD-a, vjenčanje će se održati na jugu Francuske, dok je slavlje planirano u Saint-Tropezu, mjestu gdje par provodi veći dio godine. Svečanost bi trebala potrajati čak tri dana, u krugu bliskih prijatelja i obitelji. Ralf je svoju vezu s Etienneom prvi put javno potvrdio u srpnju 2024. godine.

Podsjetimo, Ralf Schumacher ostavio je dubok trag u Formuli 1, tijekom karijere ostvario je šest pobjeda, a najbolji plasman u ukupnom poretku ostvario je 2001. i 2002. godine, kada je završio četvrti. Braća Schumacher jedinstvena su u povijesti Formule 1 jer su obojica pobjeđivala u utrkama najvišeg ranga.

