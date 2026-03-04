Uklonite mrlje od čaja sa šalica u 10 minuta: 'Sigurnije je od izbjeljivača'

Šalice koje se svakodnevno koriste za tople napitke poput čaja i kave često poprime neugledne smeđe mrlje. Za njihovu pojavu odgovorni su tanini, prirodni spojevi iz ovih napitaka, koji ostavljaju tvrdokorne tragove na posuđu.

Iako takve šalice ostaju sigurne za korištenje, slično kao i kuhala za vodu s naslagama kamenca, njihov izgled može biti neprivlačan, osobito prilikom posluživanja gostiju. Uklanjanje ovih mrlja za mnoge predstavlja izazov, no postoji rješenje koje je znatno jednostavnije i povoljnije nego što se obično misli, piše Mirror.

Problem uklanjanja mrlja od čaja nedavno je postao tema rasprave na popularnoj Facebook stranici posvećenoj savjetima za čišćenje, "Mrs Hinch Cleaning Tips". Jedna korisnica zatražila je savjet: "Zna li itko kako se riješiti mrlja od čaja u šalici? Imam jednu divnu šalicu, ali ne mogu ukloniti mrlje. Također, ne smijem je staviti u perilicu posuđa. Probala sam je namakati u kipućoj vodi s deterdžentom za suđe, ali ništa nije upalilo."

Metode uklanjanja mrlja od čaja

Njezina objava izazvala je velik interes, a članovi grupe ponudili su niz savjeta. Među njima se jedan posebno istaknuo zbog svoje učinkovitosti i niske cijene.

Najveći broj preporuka odnosio se na tablete za čišćenje zubnih proteza. Korisnici su se složili da se ovaj proizvod pokazao iznimno učinkovitim za uklanjanje tvrdokornih mrlja sa šalica. Jedna od članica grupe podijelila je svoje iskustvo: "Koristim tablete za protezu i kipuću vodu. Ostavim da odstoji neko vrijeme, a zatim operem kao i obično. Puno je sigurnije od izbjeljivača i savršeno obavlja posao." Dodala je i koristan savjet: "Radije kupujem tablete s okusom mente jer onda mogu osjetiti je li se miris zadržao pa znam trebam li šalicu još malo isprati."

Druga korisnica potvrdila je učinkovitost metode, napomenuvši kako je riječ o tradicionalnom savjetu koji se pokazao korisnim i za druge svrhe u kućanstvu. "Djeluju tako dobro i vrlo su jeftine", napisala je. Ova metoda nije novost i pokazala se djelotvornom ne samo za šalice, već i za vraćanje sjaja priboru za jelo.

Postupak je vrlo jednostavan: potrebno je u šalicu staviti jednu tabletu, preliti je vrućom vodom i ostaviti da djeluje desetak minuta. Nakon toga, šalicu je dovoljno isprati i oprati na uobičajen način. Iako je jedno namakanje najčešće dovoljno, postupak se prema potrebi može ponoviti. Tablete za zubne proteze dostupne su u većini drogerija i supermarketa po vrlo pristupačnoj cijeni, što ovu metodu čini iznimno ekonomičnim rješenjem.

Ako vam tablete nisu pri ruci, postoje i druge mogućnosti. Članovi grupe predložili su korištenje obične kuhinjske soli kao abrazivnog sredstva koje može ukloniti smeđe tragove. Za one koji preferiraju specijalizirana rješenja, na tržištu su dostupni i proizvodi namijenjeni upravo uklanjanju mrlja s posuđa, koji uspješno vraćaju prvobitni sjaj šalicama i tanjurima.

