Označavao stanove, ali u jednom su ljudi bili doma: Taman kad je odustao, naišao je na policajca...

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjakom osumnjičenog za provalu u Novom Zagrebu, i označavanje stanova da se uvjeri da nema nikoga u njih kako bi potencijalno i u njih provalio, izvijestili su iz policije u srijedu. Razotkrio ga je policajac van službe koji ga je zatekao netom nakon što je odustao od jedne provale jer je shvatio da su stanari u stanu koji je planirao opljačkati.

Policija vjeruje da je u siječnju provalio u kuću u Novom Zagrebu gdje je ukrao nakit pa pobjegao.

"Sumnja se da je u zasad neutvrđeno doba dana došao do stana na području Novog Zagreba gdje je preko balkona došao do ulaznih vrata i uporabom tjelesne snage i prikladnog alata provalio kroz ulazna vrata", pojasnili su iz policije.

Našli alat za provalu

Osim toga, osumnjičen je da je 28. veljače, također na području Novog Zagreba u večernjim satima došao do zgrade i obilazio stanove, koristeći posebne alate za diskretno obilježavanje ulaznih vrata kako bi kasnije provjerio je li netko boravio u stanovima. Time je, sumnja policija, prikupljao informacije o tome kada su stanari kod kuće.

Idućeg je dana, sumnja se, došao na istu lokaciju i provjerio dva označena stana pa shvatio da su stanari u njima. Odustao je od provale, ali dok se udaljavao od stanova uočio ga je policajac van službe u civilnoj odjeći.

Muškarac je zatim priveden u službene prostorije, a tijekom istrage policija je kod njega pronašla navodni alat koji je koristio u provalama, gdje je počinio štetu od nekoliko stotina eura.

Službeno ga se sumnjiči za tri kaznena djeca teške krađe provaljivanjem, od kojih su dva kaznena djela u pokušaju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policija je protiv njega podnijela posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.

