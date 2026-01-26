FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZANIMLJIVO DRŽAVLJANSTVO /

Ulovljen na djelu: Lopov pokušavao provaliti u diplomatsko vozilo u Velikoj Gorici

Ulovljen na djelu: Lopov pokušavao provaliti u diplomatsko vozilo u Velikoj Gorici
×
Foto: Zeljko Lukunic/pixsell

Kriminalističko istraživanje je u tijeku

26.1.2026.
11:37
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Policijski službenici zatekli su počinitelja koji je pokušavao provaliti u diplomatsko vozilo u nedjelju oko 22 sata u Velikoj Gorici. Incident se dogodio na Trgu Kralja Petra Krešimira IV., izvijestila je PU zagrebačka.

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 46-godišnjem državljaninu Austrije s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrili smo detalje sulude potjere za Francuzom, evo kako je pobjegao policiji

PolicijaVelika GoricaKrađaDiplomatsko VoziloAustrijanac
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZANIMLJIVO DRŽAVLJANSTVO /
Ulovljen na djelu: Lopov pokušavao provaliti u diplomatsko vozilo u Velikoj Gorici