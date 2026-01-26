Ulovljen na djelu: Lopov pokušavao provaliti u diplomatsko vozilo u Velikoj Gorici

Policijski službenici zatekli su počinitelja koji je pokušavao provaliti u diplomatsko vozilo u nedjelju oko 22 sata u Velikoj Gorici. Incident se dogodio na Trgu Kralja Petra Krešimira IV., izvijestila je PU zagrebačka.

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije gdje je utvrđeno da se radi o 46-godišnjem državljaninu Austrije s reguliranim boravkom u Republici Hrvatskoj.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

