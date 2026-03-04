'Ključ je u rješavanju problema', ali što kad su djevojke problem?

U vili se od jutra šuška o zlatnom ključu, a jedna od djevojaka priznaje: „Veliko je breme za svaku djevojku kojoj god se ponudi taj ključ tako da teško da bih to prihvatila.“ Druga, pak, smatra da je to idealan način za zbližavanje: „Ne mora se tu nešto dogoditi, jednostavno, to je jedno bolje upoznavanje.“

Napetost dodatno raste kada Karlo počne birati djevojke za spoj, a komentari postaju sve oštriji. „Meni je ovo kombinacija za stvaranje problema, a ne rješavanje“, zaključuje jedna kandidatkinja.

Posebnu buru izaziva poziv djevojci koja je nedavno odbila ružu. Dok ona ushićeno govori: „Napokon me pozvao na spoj!“ - u vili odjekuje upozorenje: „Ima da gledaš u pod dok pričaš s njim.“

Foto: Rtl

Karlo joj na večeri poručuje: „Pa, eto, Petar je imao spoj s tobom, sad je red na mene“, a ona priznaje: „Osjećam se jako zbunjeno i nisam očekivala da će mi biti tako dobro.“

Foto: Rtl

A dok se na spoju bude rađao novi početak, u vili će padati teške riječi: „Kako je došlo do toga da je on nju pozvao?“

Tko rješava probleme, a tko ih samo stvara - ne propustite pogledati od ponoći na platformi Voyo! Show možete pratiti i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.