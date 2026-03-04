FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOSPODIN SAVRŠENI /

'Ključ je u rješavanju problema', ali što kad su djevojke problem?

'Ključ je u rješavanju problema', ali što kad su djevojke problem?
×
Foto: Rtl

U vili 'Gospodina Savršenog' ponovno raste napetost

4.3.2026.
10:26
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U vili se od jutra šuška o zlatnom ključu, a jedna od djevojaka priznaje: „Veliko je breme za svaku djevojku kojoj god se ponudi taj ključ tako da teško da bih to prihvatila.“ Druga, pak, smatra da je to idealan način za zbližavanje: „Ne mora se tu nešto dogoditi, jednostavno, to je jedno bolje upoznavanje.“

Napetost dodatno raste kada Karlo počne birati djevojke za spoj, a komentari postaju sve oštriji. „Meni je ovo kombinacija za stvaranje problema, a ne rješavanje“, zaključuje jedna kandidatkinja.

Posebnu buru izaziva poziv djevojci koja je nedavno odbila ružu. Dok ona ushićeno govori: „Napokon me pozvao na spoj!“ - u vili odjekuje upozorenje: „Ima da gledaš u pod dok pričaš s njim.“

'Ključ je u rješavanju problema', ali što kad su djevojke problem?
Foto: Rtl

Karlo joj na večeri poručuje: „Pa, eto, Petar je imao spoj s tobom, sad je red na mene“, a ona priznaje: „Osjećam se jako zbunjeno i nisam očekivala da će mi biti tako dobro.“

'Ključ je u rješavanju problema', ali što kad su djevojke problem?
Foto: Rtl

A dok se na spoju bude rađao novi početak, u vili će padati teške riječi: „Kako je došlo do toga da je on nju pozvao?“

Tko rješava probleme, a tko ih samo stvara - ne propustite pogledati od ponoći na platformi Voyo! Show možete pratiti i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Od potpune pomrčine mjeseca do puknuća Pelješkog mosta: Ovo je Direktov pregled dana

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026Gospodin Savršeni KandidatkinjeNova SezonaVoyoRtl
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx