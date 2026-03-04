FREEMAIL
TRGOVINA LJUDIMA /

Par kod Zagreba tjerao maloljetnika da prosjači, a onda je dijete pokucalo strancu na vrata i sve se otkrilo

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Novac koji je maloljetnik dobio od građana par je uzeo i međusobno ga dijelio. Policiji nije točno poznato o kojem se iznosu radi

4.3.2026.
7:49
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakinjom i 37-godišnjakom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo trgovanja ljudima na štetu maloljetnika.

Policija sumnja da je par zajedno i po prethodnom dogovoru od početka siječnja do 2. ožujka 2026. godine, zlouporabom psihičkog stanja i mentalnog zdravlja maloljetnika koji nije bio sposoban donositi odluke uz smanjene sposobnosti prosuđivanja, kod njega stvorili odnos ovisnosti i nadzora. Cilj im je bio stjecanje protupravne imovinske koristi.

Prisiljavali su ga na prosjačenje na području Zagrebačke županije. Novac koji je maloljetnik dobio od građana par je uzeo i međusobno ga dijelio. Policiji nije točno poznato o kojem se iznosu radi. 

Pokucao na vrata

Maloljetnik je ipak osjetio potrebu potražiti pomoć što je i učinio kucanjem na vrata građaninu s područja Zagrebačke županije koji se obratio policiji. 

Nakon što je Policijska uprava zagrebačka provela kriminalističko istraživanje i privela osumnjičene, maloljetnik je stavljen pod zaštitu sukladno Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni su predani pritvorskom nadzorniku dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu.

Trgovina LjudimaProsjačenjeMaloljetnikZagrebačka Policija
