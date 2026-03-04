FREEMAIL
LAVINA REAKCIJA /

Zaboravila ostatak outfita? Poznata pjevačica na crveni tepih stigla samo u gaćicama

Zaboravila ostatak outfita? Poznata pjevačica na crveni tepih stigla samo u gaćicama
Foto: affinitypicture/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Samouvjereno je prošla pokraj okupljenih fotografa, pozirajući bez imalo zadrške, a kasnije se u istom izdanju pojavila i na reviji brenda Saint Laurent za kolekciju jesen/zima

4.3.2026.
11:22
Hot.hr
affinitypicture/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia
Američka pjevačica Charlotte Lawrence pobrinula se za jedan od najupečatljivijih trenutaka na ovogodišnjem Tjednu mode u Parizu. Na putu prema jednom od prestižnih modnih događanja 25-godišnja indie-pop zvijezda snimljena je kako napušta pariški hotel u kombinaciji koja je mnoge ostavila bez teksta i zapitala gdje je ostatak outfita.

Zaboravila ostatak outfita? Poznata pjevačica na crveni tepih stigla samo u gaćicama
Foto: affinitypicture/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Naime, Charlotte je prošetala gradom noseći bijele satenske gaćice s čipkastim rubom, koje je kombinirala s tamnozelenom satenskom bluzom. I dok bi netko pomislio da je riječ o nedovršenom stylingu, detalji su jasno dali do znanja da je look pomno osmišljen: svijetloljubičaste potpetice, zlatni nakit i predimenzionirane sunčane naočale zaokružile su modnu priču.

Zaboravila ostatak outfita? Poznata pjevačica na crveni tepih stigla samo u gaćicama
Foto: Diggzy/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Samouvjereno je prošla pokraj okupljenih fotografa, pozirajući bez imalo zadrške, a kasnije se u istom izdanju pojavila i na reviji brenda Saint Laurent za kolekciju jesen/zima. Ako joj je cilj bio privući pažnju - uspjela je.

Zaboravila ostatak outfita? Poznata pjevačica na crveni tepih stigla samo u gaćicama
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Nepo beba koja ne igra na sigurno

Charlotte, koja je poznata po specifičnom vokalu i nekonvencionalnom stilu, ovim je izdanjem još jednom potvrdila da ne igra na sigurno. Kći je glumice Christe Miller i televizijskog producenta Billa Lawrencea, autora hit serija poput Scrubs i Ted Lasso. Iako je često nazivaju “nepo baby”, karijeru je počela graditi još kao tinejdžerica, a 2018. objavila je svoj prvi EP Young.

Nedavno je privukla pažnju i ulogom u Apple TV+ seriji Bad Monkey, za koju je, kako se pisalo, potajno otišla na audiciju bez znanja roditelja, unatoč tome što je njezin otac producent. Pojavila se i u epizodi serije Doctor Odyssey.

Bilo da je riječ o glazbi, glumi ili modi, Charlotte Lawrence očito nema problema s time da bude u centru pozornosti, a Pariz je to još jednom potvrdio.

 

 

