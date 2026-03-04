Upoznajte lijepu Miss Zagreba: Još uvijek ide u srednju školu, a najveći uzor joj je sestra

Izbor za Miss Grada Zagreba nedavno je donio novu zvijezdu – Anđelinu Nosić, 18-godišnju učenicu umjetničkog smjera i medijsku tehničarku koja je oduševila žiri i publiku svojom elegancijom, talentom i zaraznim samopouzdanjem. No, tko je zapravo Anđelina? U intervjuu za Net.hr, otkriva što za nju znači osvojena titula, kakve su reakcije njezinih kolega iz razreda sada kad u školi imaju misicu, ali i kako najradije provodi svoje slobodno vrijeme.

Kako biste opisali sebe publici koja vas još ne poznaje?

Opisala bih se kao pristupačna i otvorena osoba koja je uvijek spremna na razgovor. Volim upoznavati nove ljude i svima pristupam s pozitivnom energijom. Također volim nova iskustva i uvijek sam spremna učiti i razvijati se kroz nove prilike.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Što vas je motiviralo da se prijavite na izbor Miss Grada Zagreba za Miss Hrvatske?

Najveća motivacija bila mi je napraviti jedan veliki korak za sebe, javno nastupiti, izaći iz zone komfora i doživjeti nešto novo. Vjerujem da ovakve prilike ne dolaze često u životu i da im treba dati šansu.

Jeste li oduvijek maštali o tome da postanete misica ili je ovo došlo neočekivano?

Na neki način ta je želja uvijek postojala negdje u mojoj podsvijesti još od djetinjstva, ali nikada nisam mislila da ću zaista imati hrabrosti. Zato je sve na kraju došlo pomalo neočekivano, ali sam jako sretna što sam napravila taj korak i ušla u finale 31. Miss Hrvatske.

Kakav je osjećaj bio kada su vam stavili krunu na glavu?

Osjećaj je bio stvarno predivan i poseban. Nisam imala velika očekivanja, pa je trenutak kada su mi stavili krunu od dragog kamenja Gemstone gallery by Ivana Milun bio još emotivniji.

Kako su reagirali vaši prijatelji i obitelj kada su saznali da ste pobijedili?

Bili su jako iznenađeni, jer zapravo nikome nisam rekla da sam se prijavila na županijski izbor Miss Grada Zagreba za Miss Hrvatske. Mislim da je zato taj trenutak bio još ljepši. Podrška obitelji i prijatelja mi jako puno znači i bez njih sigurno ne bi bilo isto.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Što vas očekuje u narednim mjesecima kao Miss – imate li već zakazanih nastupa ili obaveza?

Trenutačno sam najviše fokusirana na školu jer mi je obrazovanje jako važno. U finalu 31. Miss Hrvatske krajem godine očekuje me natjecanje u kategorijama Head to head challenge, Intervju, Sport, Multimedija, Talent i Top model za plasman u Top8.

Kako provodite slobodno vrijeme? Koji su vaši hobiji izvan svijeta ljepote i mode?

Slobodno vrijeme provodim ovisno o obavezama, ali velika ljubav su mi čitanje i istraživanje različitih tema. Volim i kuhati te crtati, jer me to opušta i daje mi prostor za kreativnost. Također volim šetnje i boravak u prirodi, jer mi to pomaže da se maknem od svakodnevnog ritma i napunim energiju. Smatram da je vrijeme za sebe jako važno i mislim da bi svatko trebao imati dan posvećen isključivo onome što voli, jer nas to čini sretnijima i ispunjenijima. Za mene je to najčešće vrijeme provedeno u prirodi.

Još uvijek ste u srednjoj školi. Kako su kolege reagirale na pobjedu?

Bili su jako iznenađeni jer nisam nikome rekla da sam se prijavila. Reakcije su bile vrlo pozitivne i drago mi je što imam podršku i u školi.

Koliko pratite modne trendove i kako biste opisali svoj stil?

Nemam strogo definiran stil, ali obožavam se uređivati jer vjerujem da se kroz modne kombinacije izražavamo i pokazujemo dio sebe. Moda je za mene način na koji se prezentiramo svijetu i jedna vrsta osobne ekspresije. Veliki je dio mene, jer vjerujem da se odijevamo prije svega za sebe i da kroz stil pokazujemo svoju osobnost.

Foto: Fotograf: daracphotography, Agencija: MIE Models Agency

Mnoge djevojke danas već s 18 godina kreću s estetskim zahvatima. Kakvo je vaše mišljenje o tome?

Smatram da svatko ima pravo odlučiti o sebi i svom tijelu. Estetski zahvati nekome mogu pomoći da se osjeća sigurnije u sebe i ako je to osobna odluka, to podržavam. Ipak, vjerujem da mladi ne bi trebali osjećati pritisak zbog društvenih standarda ljepote niti imati osjećaj da postoji jedan ''savršen'' izgled kojem svi trebaju težiti. Upravo su unikatnost i posebnosti ono što svaku osobu čini lijepom na svoj način. Mislim da je važno da mladi razvijaju samopouzdanje, bez stalnog uspoređivanja s drugima. Ako je riječ o nečemu što nekome stvara kompleks ili nesigurnost, a takva odluka toj osobi pomaže da se osjeća bolje i samouvjerenije u svojoj koži, tada to podržavam.

Tko vam je profesionalni uzor među hrvatskim manekenkama i zašto?

Moj najveći uzor zapravo je moja sestra. Ona mi je pokazala uvid u svijet mode i kroz nju sam razvila veliku ljubav prema modnim revijama. Gledajući njezin rad, trud i stav, dobila sam inspiraciju da i sama napravim prvi korak u tom smjeru. Bodrila me na izboru.

Kako se nosite s očekivanjima javnosti i medijskim pritiskom?

Ne osjećam veliki pritisak jer sam ovdje prije svega da predstavim sebe onakvu kakva jesam i da zagovaram ono u što vjerujem. Želim pokazati da razni komentati na drustvenim mrezama ne moraju imati negativnu ulogu na čovjeka niti stvarati pritisak, već mogu biti i poticaj u jačanju samopouzdanja, izražavanju vlastitog stava i širenju pozitivnih i motivirajućih poruka. Smatram da pritisak javnosti ne treba stvarati problem osobama koje postupaju iskreno i koje jasno znaju za što se zalažu.

