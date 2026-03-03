Pogledajte snimku sumanutog skoka s najvišeg nebodera u Hrvatskoj

Muškarac je u utorak ujutro skočio s vrha Dalmatia Towera u Splitu, najvišeg nebodera u Hrvatskoj. S padobranom na leđima, muškarac je sletio na automobil, a u ovom događaju nitko nije ozlijeđen, piše Dalmacija Danas.

'Neboder nije prostor za neodgovornu zabavu'

Iz Westgate grupe, u čijem je vlasništvu neboder, potvrdili su da su upoznati s događajem. "Možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu. Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice“, navodi se u priopćenju.

Foto: Siniša Vickov/Dalmacija Danas

Dodaju kako su sa strane Westgate grupe poduzete sve mjere pripravnosti te su, kako ističu, dosljedno ispoštovani svi sigurnosni protokoli. "Očekujemo da će policijska istraga utvrditi počinitelje i njihove motive", poručili su.

Foto: Siniša Vickov/Dalmacija Danas

U zaključku su uputili jasnu poruku o sigurnosti i odgovornosti, upozorivši na opasnost ovakvih postupaka. "Ovom prilikom želimo još jednom jasno naglasiti da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine", poručili su iz Westgate grupe.

Prema neslužbenim informacijama, u događaju su sudjelovale dvije mlađe osobe, a spominje se i mogućnost da je riječ o pokušaju izvođenja izazova za društvene mreže. Policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Najveći neboder u Hrvatskoj i dalje nema uporabnu dozvolu. Grad Split ne odobrava gradnju 10 katova više i izlazak iz određenih gabarita