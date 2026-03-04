Potresi noćas ljuljali jug Hrvatske i uznemirili Dalmatince: 'Svi ćemo izginit'

Potres jačine 3,3 stupnja po Richteru pogodio je noćas u 1.23 sata Jadransko more kraj Splita. Epicentar potresa bio je na dubini od 15 kilometara, devet kilometara jugoistočno od Splita. O jačini potresa najbolje govore brojni komentari na stranici EMSC. Mještani pišu kako ih je probudio potres.

"Split. Dobro me potreslo u krevetu",

"Osjetio sam tresenje i vibracije vrata, to je upozorilo mog psa i probudilo ga",

"Jako je zatreslo, probudio me iz sna, ljuljao se krevet i lusteri",

"Svi ćemo izgnit",

"Zatresao se cijeli krevet, dobrih 4-5 sekundi"...

Foto: EMSC

Prvi potres bio kraj Biograda

Prije toga nešto slabiji potres od 2,5 stupnja po Richteru pogodio je Jadransko more u blizini Biograda, točnije 14 kilometara jugozapadno. Epicentar je također bio na dubini od 15 kilometara.

"Kao grmljavina",

"Dobro se osjetilo", stoji u komentarima.

