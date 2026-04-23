Psiholozi upozoravaju: Sedam znakova koji pokazuju da je vašem prijateljstvu kraj

Prijateljstva su ključan dio ljudskih života, no nisu sva predodređena da traju vječno. Neka s vremenom izblijede, a ponekad postanu toksična. Stručnjaci upozoravaju na "crvene alarme" koji mogu upućivati na to da je prijateljstvo ušlo u završnu fazu.

Psihologinja Irene S. Levine ističe da odnosi ne moraju biti savršeno uravnoteženi, ali bi s vremenom trebali postati uzajamni. Nedostatak reciprociteta često je prvi znak da nešto nije u redu, piše HuffPost.

Foto: Pexels

Sedam znakova kraja prijateljstva

Prepoznavanje znakova da se prijateljstvo bliži kraju može biti bolno, ali je ključno za očuvanje mentalnog zdravlja. Ponekad su signali suptilni, dok su u drugim slučajevima očiti, no mnogi ih odlučuju ignorirati zbog straha od gubitka.

Stručnjaci su identificirali nekoliko ključnih pokazatelja koji vam mogu pomoći da realno sagledate stanje vašeg odnosa i donesete najbolju odluku za sebe.

1. Trudi se samo jedna osoba

Jedan od najočitijih znakova upozorenja jest kada se samo jedna osoba trudi. Ako jedna osoba neprestano inicira susrete i zanima se za život druge osobe bez istog angažmana s druge strane, to ukazuje na neravnotežu.

"Veliki je alarm kada prijatelj većinu vaših razgovora pretvori u svoj monolog", kaže stručnjakinja za prijateljstvo Shasta Nelson. Takvo ponašanje vodi do osjećaja nepoštovanja i povrijeđenosti.

Foto: Pexels

2. Nakon druženja se osjećate loše

Prava prijateljstva trebala bi ispunjavati pozitivnom energijom. Ako se osoba nakon susreta redovito osjeća iscrpljeno, ljuto ili anksiozno, to je jasan znak da odnos nije zdrav.

Psihologinja dr. Laura Sapadin naglašava da su prijateljstva dobrovoljne veze. Ako se pozivi namjerno izbjegavaju i smišljaju izgovori, vrijeme je za iskreno preispitivanje tog odnosa.

3. Ne raduje se vašem uspjehu

Iskreni prijatelji slave postignuća svojih prijatelja. Ako se primijeti da prijatelj umanjuje nečije uspjehe, pokazuje znakove ljubomore ili se natječe, to je "crveni alarm".

Psihologinja Marisa G. Franco postavlja ključno pitanje: "Jesu li sretni zbog vas? Ili su ljubomorni i pokušavaju vas poniziti?". Nedostatak podrške ukazuje na dublji problem.

Foto: Pexels

4. Komunikacija je napeta i bez planova

Nekadašnja otvorena komunikacija može postati rijetka i napeta, do te mjere da se pazi na svaku izgovorenu riječ. Uz to, nedostatak planiranja zajedničkog vremena loš je znak.

"Jedan od najvećih uzroka netrajnosti veza je kada ljudi ne iniciraju zajedničko provedeno vrijeme", ističe Nelson. To može biti jasan pokazatelj stvarnih prioriteta.

5. Povjerenje je narušeno

Povjerenje je temelj svakog prijateljstva. Ako je jedna osoba iznevjerila povjerenje kroz ogovaranje ili neiskrenost, a do rješenja nije došlo, to može trajno narušiti odnos. Kada povjerenje nestane, teško ga je ponovno izgraditi, što često dovodi do kraja prijateljstva. Neke povrede povjerenja su jednostavno prevelike da bi se preko njih prešlo.

Foto: Pexels

6. Ne poštuju se postavljene granice

Zdravi odnosi temelje se na međusobnom poštovanju, što uključuje i poštovanje granica. Ako prijatelj uporno ignorira tuđe želje, vrši pritisak ili ne prihvaća "ne" kao odgovor, to je znak toksičnog ponašanja. U zdravim odnosima, granice se poštuju bez dodatnog ispitivanja. Prijatelj koji to ne čini ne poštuje drugu osobu.

7. Jednostavno udaljavanje

Ponekad problem nije u toksičnosti, već u tome što su se životni putovi razišli. Ljudi se mijenjaju, razvijaju nove interese i životne puteve. Događa se da prijateljstva jednostavno završe jer su se osobe udaljile i više nemaju puno toga zajedničkog. To je prirodan proces i ne mora biti ničija krivica.

POGLEDAJTE GALERIJU

