Stručnjaci objašnjavaju koje emotikone ne biste trebali slati: 'Nikada i nikome'

U svijetu modernog upoznavanja postoje brojna nepisana pravila koja mogu odlučiti hoće li odnos uspjeti ili propasti već na samom početku. Osim dobro poznatih savjeta – poput izbjegavanja razgovora o bivšima na prvom spoju ili pronalaska ravnoteže između dostupnosti i distance – sve važniju ulogu ima i komunikacija putem poruka, osobito korištenje emojija.

Prema podacima platforme Emojipedia, među gotovo četiri tisuće službeno priznatih emojija najpopularniji su crveno srce, lice koje glasno plače i zlatne iskrice. Ipak, stručnjaci upozoravaju da s njihovim korištenjem treba biti oprezan.

Kako koristiti emojije?

Psihoterapeutkinja Lauren Tetenbaum iz New Yorka, koja radi s ženama u dobi od 20 do 40 godina, ističe kako je važno ne pretjerivati.

"Korištenje emojija ovisi o tome koliko se dugo poznajete i koliko vam je to prirodno", rekla je Tetenbaum za New York Post i dodala da njezine klijentice uglavnom preferiraju susrete uživo umjesto dopisivanja: "Često čujem rečenicu 'Ne tražim dopisivanje, nego stvarni odnos', bilo prije prvog ili desetog spoja."

U fazi upoznavanja, savjetuje, najbolje je ne pretjerivati s porukama pa tako ni s emojijima. Iako ih i sama često koristi, naglašava da je važno birati jednostavne i nenametljive opcije. "Ne treba pretjerivati s emotivnim izrazima poput emojija koji plače od smijeha – zapitajte se je li poruka doista bila toliko smiješna. Također, izbjegavajte seksualno sugestivne emojije, pogotovo ako odnos još nije došao do te razine", upozorava Tetenbaum.

Sličnog su mišljenja i oni koji aktivno koriste aplikacije za upoznavanje. Anni Kim, estetska stručnjakinja iz Los Angelesa, kaže da joj određeni emojiji odmah stvaraju odbojnost. "To je kao dobacivanje na ulici. Svi znaju na što ti emojiji aludiraju... Muškarci ih često koriste, ali kad ih prozovete, odmah se povuku", kaže Kim.

Koje emojije treba izbjegavati

Komičarka Danit Sibovits iz New Yorka dodaje: "Ako mi netko pošalje emoji patlidžana da bi opisao sebe, dođe mi da odgovorim emojijem koji povraća – jer znam da to nije istina. Ako netko odmah počne pričati o tome koliko je ‘dobar’, obično je suprotno – riječ je o nesigurnosti."

Filmski producent Scott Siepker iz Iowe kaže da je i sam kroz iskustvo naučio lekciju: "Više žena s kojima sam izlazio reklo mi je da muškarci prebrzo posežu za takvim emojijima. Ne možete preskočiti upoznavanje i odmah prijeći na takve teme."

No, problematični nisu samo otvoreno seksualni emojiji. I naizgled bezazleni simboli mogu poslati pogrešnu poruku. "Ništa me ne živcira više nego kad muškarac pošalje samo ‘palac gore’ ili reagira srcem umjesto da napiše normalnu rečenicu poput ‘Zvuči odlično, jedva čekam", rekla je Nikki Marie iz New Yorka, dodajući da način komunikacije puno govori o osobi.

Posrednica za upoznavanje Bonnie Winston upozorava da postoje i emojiji koje treba u potpunosti izbjegavati. "Vi ste ono što šaljete. Zato nikada nemojte slati emoji hrpe izmeta – nikome i ni pod kojim okolnostima", poručuje Winston.

Na kraju ističe da je ključ dobre komunikacije ipak u riječima. "Manje je više kada su u pitanju emojiji. Riječi imaju veću težinu i pokazuju trud. Emojiji mogu biti zabavni, ali često djeluju lijeno. Prije nego što ih pošaljete, zapitajte se kako biste se vi osjećali da ih primite. Ako šaljete niz emojija, to ne djeluje ozbiljno i može izgledati djetinjasto", zaključuje Winston.

