Tinder ima novu funkciju koja je ozbiljno zabrinula korisnike: Alat za praćenje?

Nova funkcija na Tinderu izazvala je burne reakcije jer aplikaciji omogućuje pristup fotografijama s vašeg mobitela i to uz pomoć umjetne inteligencije koja bira fotografije za vaš profil.

Pronalaženje partnera bi tako, barem prema najavama, moglo postati jednostavnije – ili, kako tvrde kritičari, znatno neugodnije. Riječ je o opciji nazvanoj "Camera Roll Scan", koja uz dopuštenje korisnika analizira cijelu galeriju fotografija na iPhoneu kako bi bolje "razumjela" nečiji stil i osobnost te predložila potencijalna podudaranja, piše New York Post.

Korisnici zabrinuti zbog nove značajke

No dio javnosti na ovu novost gleda s velikom dozom nepovjerenja. Kritičari upozoravaju da bi se moglo raditi o još jednom obliku prikupljanja osobnih podataka, prikrivenom pod razvojem modernog alata za upoznavanje.

Ova funkcija je najnoviji primjer tehnologije koja, prema mišljenju skeptika, sve više zadire u privatnost i svakodnevni život čini automatiziranijim, ali i manje autentičnim.

Na društvenim mrežama odmah su se pojavile brojne kritike. "Tinder je napravio alat za praćenje i nazvao ga testom osobnosti. Fotografije u vašoj galeriji su najprivatniji podaci na telefonu, a 'analiza dojma' je samo uljepšani naziv za korištenje vaših privatnih fotografija za treniranje algoritma", napisala je jedna osoba.

Pojedini komentatori otišli su i korak dalje, tvrdeći da korisnici zapravo ne traže ljubav, nego nesvjesno pomažu razvoju sustava preporuka dijeleći svoje najosobnije fotografije.

Oglasili se iz Tindera

Iz Tindera tvrde da funkcija nije namijenjena zadiranju u privatnost niti se cijela galerija prenosi na njihove servere. Umjesto toga, skeniranje odabire relevantni uzorak fotografija koji se privremeno obrađuje kako bi ih generirali.

"Photo Insights su kratki opisi vaših interesa, osobnosti i životnog stila koji nastaju analizom uzoraka u galeriji fotografija. Kada se uključite u Photo Insights, analiziramo vaše fotografije kako bismo identificirali ključne teme koje pomažu Tinderu da personalizira vaše iskustvo i bolje vas poveže s drugima", navedeno je na stranici aplikacije.

Nakon što korisnik dopusti pristup fotografijama, AI analizira kvalitetu i sadržaj slika. Odabrane fotografije privremeno se prenose na Tinder server za generiranje uvida, a potom bot predlaže fotografije koje najbolje predstavljaju korisnika za optimalne rezultate u upoznavanju.

Međutim, konačna odluka ostaje na korisniku – nijedna fotografija neće biti dodana profilu bez dopuštenja. Kako navodi Tinder: "Ove sugestije temelje se na tome koje vrste fotografija obično dobro prolaze, personalizirane prema životnom stilu, interesima i temama osobnosti iz vaših Photo Insightsa."

Također, fotografije koje se ne iskoriste, brišu se u roku od 90 dana, iako mogu poslužiti za daljnje unaprjeđenje funkcije koja također omogućuje korisnicima da snime selfie ili koriste profilnu fotografiju kako bi aplikacija prepoznala njihove fotografije u galeriji.

"Ne prikupljamo, ne pohranjujemo niti ne primamo biometrijske podatke generirane iz selfija, profilne fotografije ili fotografija u galeriji. Sve se obrađuje na uređaju i briše nakon korištenja opcije. Vaš selfie također se briše", objašnjavaju iz Tindera.

Opasnost korištenja privatne galerije

Unatoč svim tim objašnjenjima, brojni korisnici i dalje su skeptični. Jedan korisnik napisao je na platformi X: "Cijela vaša galerija, svaka fotografija, svaki screenshot, svaki slučajni meme koji ste spremili u 2 ujutro. Kažu da je to da shvate vaš 'vibe'. Kada tehnološke tvrtke kažu 'vibe', obično misle podatke. Nikada se ne upuštajte u ovo."

Drugi je dodao: "Dajem pet eura da će privatne fotografije korisnika jednog dana procuriti." Skeptici ističu i da Tinder nema stvarni interes da korisnici brzo pronađu partnera jer bi tada prestali koristiti aplikaciju: "Prikupljanje fotografija služi za oglašavanje i marketinške svrhe."

