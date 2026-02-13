Muškarci iz Hrvatske otvoreno o tome zašto su slobodni: 'Danas kod dejtanja nemaš pravo na grešku'

Dok mnogi parovi Valentinovo dočekuju uz romantične večere, poklone i svijeće, sve veći broj slobodnih muškaraca taj dan provodi sasvim drugačije – bez posebnog slavlja i bez osjećaja da nešto propuštaju. Iako žene često osjećaju pritisak da se "skrase" ili zadovolje društvene norme, slobodni muškarci uživaju u tihoj prednosti – vremenu i prostoru da sami određuju dnevni ritam, razvijaju hobije, putuju ili grade karijeru, bez stalnih očekivanja društva da moraju ući u brak ili postati roditelji.

Neki su muškarci sami jer su tako odlučili i u toj fazi uživaju u slobodi, miru i vlastitom razvoju. Drugi nisu sami vlastitim izborom, ali dok čekaju pravu osobu, nastoje ispuniti dane i živjeti punim plućima.

Uoči Dana zaljubljenih važno je prisjetiti se da postoje ljudi koji su izabrali solo život, bez partnera, a njihov dan neslužbeno se obilježava 15.2. u svijetu i Hrvatskoj poznat kao pokret Antivalentinovo.

Sve više muškaraca ističe da se sreća ne treba svesti isključivo na brak ili roditeljstvo, već da svaki čovjek živi život na svoj način. Tim povodom su za Net.hr ispričali koliko dugo su slobodni, kako provode vrijeme, te nedostaje li im ipak neka žena u životu.

Koliko dugo ste slobodni i kako provodite vrijeme?

Matko (36): Solo sam oko pet godina i već sam se navikao. U početku mi je bilo baš teško, čak sam zbog toga neko vrijeme bio u depresiji, ali nije tako lako pronaći nekoga i ne događa se preko noći. Imam dobre prijatelje, družim se, ponekad idem na kave i na putovanja. Što se tiče aplikacija za upoznavanje, netko stvarno ima sreće u tome, ali kod mene nije taj slučaj.

Luka (22): Solo sam oko godinu dana. Izlazim par puta mjesečno.

Petar (29): Sam sam malo više od četiri godine. Kada ne radim - radim na sebi u fizičkom, mentalnom, intelektualnom i duhovnom smislu. U prosjeku treniram oko sat i pol do tri sata, a izlazim kad se okupi dobra ekipa.

Lovro (23): Slobodan sam četiri godine i slobodno vrijeme provodim s prijateljima i obitelji.

Jakov (26): Sam sam cijeli život. Vrijeme najviše provodim na fakultetu i kod kuće. Osim toga često izađem s prijateljima na piće.

Ivan (26): Slobodan sam od lipnja prošle godine, iako je ta zadnja veza bila dosta kratka. Provodim vrijeme tako da sada na apsolventskoj radim paralelno tri posla - predajem u školi, trener sam u klubu i vozim taxi.

Nedostaje li vam nešto? Koje su mane života bez partnera?

Matko (36): Naravno da je lijepo biti s nekime i dijeliti sve, osobito ako se slažete. Nekad je lijepo biti sam, a nekad ti baš netko nedostaje da ti pruži podršku i da se družiš. Unatoč svemu, imam nadu i vjeru u ljubav i nadam se da ću uspjeti pronaći neku dobru osobu te da će odnos biti kako treba.

Luka (22): Najveća mana je to da si ponekad usamljen i mogu priznati da je skupo živjeti sam.

Petar (29): Mana života bez partnera je svakako manje dinamike u socijalnom smislu i nema te tko dočekati nakon dugog dana. Ovisiš sam o sebi.

Lovro (23): U principu mi ništa ne nedostaje, sretan sam i zadovoljan te ne mislim da postoji pravo vrijeme za ulazak u vezu, već da to dođe spontano, s vremenom kada s nekim klikneš, a ne "na silu". Najveću manu u životu bez partnera vidim u povjeravanju nekih većih problema ili tajni koje se ne mogu iz nekog razloga reći ni prijateljima ni članovima obitelji, kao i samom osjećaju da imaš nekoga koga možeš nazvati u bilo kojem trenu i podijeliti neku stvar, bilo lijepu, ružnu ili neku totalnu glupost.

Jakov (26): Ne nedostaje mi ništa, ali najveća mana je manjak te neke osobe s kojom želim podijeliti dan.

Ivan (26): Ništa mi ne nedostaje - ne osjećam prazninu zato jer sam solo, iako bi bilo lijepo da imam nekog. Strpljiv sam i znam da će prava osoba doći u pravo vrijeme. Mane života bez partnera su jedino te da nemaš neki safety net, tj. da uvijek kad bi htio biti s nekim, imaš neku osobu na "brzom" biranju.

Koje su prednosti samačkog života?

Matko (36): Vjera mi je pomogla da se maknem od loših misli i depresije - od lošeg raspoloženja i tuge. S druge strane, ništa mi ne nedostaje, radim i živim. Lijepo je biti solo jer dok se s nekime dogovoriš za nešto potrošiš dragocjeno vrijeme i živce. Nije uopće loša ideja otići negdje sam na putovanje jer se možeš opustiti i uživati da te nitko ne gnjavi što bi ta druga osoba i kako bi. Lijepo je biti sam da te nitko ne zeza.

Luka (22): Prednosti su te da se mogu više posvetiti sebi i mogu raditi stvari bez ometanja. Mislim da ne propuštam ništa jer znam kroz što sve trebam proći. Današnje dejtanje je teško i naporno jer zahtjeva puno pažnje zbog čega je malo prostora za greške.

Petar (29): Prednost je što imaš više vremena samo za sebe. Možeš se više posvetiti svojim hobijima.

Lovro (23): Prednosti samačkog života su povezane s onim kako provodim slobodno vrijeme, a to je da se više vremena može provesti s prijateljima ili na kraju krajeva samome sebi ili svom nekom hobiju iako sam mišljenja da ako se u vezi takve stvari "uskraćuju" da taj odnos nije zdrav.

Jakov (26): Prednost je što imam više vremena za sebe i prijatelje – mogu spontano otići na vikend putovanje, ostati duže na treningu ili bez puno planiranja organizirati druženje, bez da se moram prilagođavati tuđem rasporedu.

Ivan (26): Prednosti su brojne, možeš se u potpunosti posvetiti stvarima koje voliš i oko kojih si strastven bez da te itko sputava pritom. Iako je super imati podršku partnera i znati da netko vjeruje u tebe, zdravo je prvo vjerovati sam u sebe pa onda nadograditi to kroz smislen odnos s odgovarajućim partnerom.

