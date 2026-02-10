Solo ste, prešli ste 40. i tražite partnera online? Ovo su važni koraci za uspješan profil

Ulazak u svijet online upoznavanja nakon 40. godine donosi novu perspektivu. Za razliku od mlađe dobi, osobe u 40-ima često posjeduju jasniju predodžbu o tome što žele, a što ne, cijene iskrenost i nisu sklone neozbiljnim odnosima.

Profil na aplikacijama za upoznavanje predstavlja digitalnu prezentaciju pojedinca i prvi korak prema pronalaženju partnera koji dijeli slične vrijednosti. Stoga je izrada profila koji odražava zrelost, iskustvo i autentičnost pojedinca ključna za uspjeh, piše Telegraph.

Foto: Shutterstock

Važnost odabira odgovarajućih fotografija

Prvi dojam je presudan, a u digitalnom okruženju stvara ga profilna fotografija. Preporučljivo je izbjegavati korištenje nejasnih fotografija, starijih snimki s obiteljskih okupljanja ili onih na kojima osoba nosi sunčane naočale. Glavna fotografija trebala bi biti jasan portret, snimljen na prirodnom svjetlu, koji prikazuje prirodan i srdačan osmijeh. Osmijeh pridonosi dojmu pristupačnosti i samopouzdanja.

Preporučuje se odabir pet do šest različitih fotografija koje ilustriraju osobnost i stil života pojedinca. Poželjno je uključiti jednu fotografiju koja prikazuje cijelu figuru te nekoliko fotografija koje prikazuju osobu u aktivnostima u kojima uživa, bilo da je riječ o planinarenju, kuhanju, sviranju instrumenta ili posjetu izložbi. Potrebno je izbjegavati pretjerano obrađene fotografije s filtrima; cilj je autentično predstavljanje, u skladu sa stvarnim izgledom.

Foto: Shutterstock

Autentičnost je vaš najjači adut

Nakon fotografija, najvažniji element profila jest opis. U tom dijelu osobnost pojedinca dolazi do izražaja. Umjesto korištenja općenitih fraza poput "volim putovanja i dobru hranu", preporučuje se specifičnost. Primjerice, korisno je opisati zašto netko uživa u pripremi talijanskih jela ili podijeliti zanimljivu anegdotu s putovanja. Takvi detalji ističu jedinstvenost i potencijalnom partneru nude konkretnu temu za početak komunikacije.

Budite iskreni u vezi sa svojim životnim okolnostima. Karijera, djeca ili prethodna iskustva sastavni su dio vaše osobnosti i ne bi ih trebalo prikrivati. Životno iskustvo je prednost, a ne nedostatak. Istaknite svoj smisao za humor i podijelite svoje strasti. Važno je da profil odiše pozitivnom energijom i otvorenošću, a ne da odražava gorčinu zbog prošlih iskustava. Kvalitetno sastavljen profil može se usporediti s kratkim uvodom u vaš život, stoga je važno da bude zanimljiv i informativan.

Jedna od ključnih prednosti upoznavanja u zrelijoj dobi jest jasnoća u komunikaciji i očekivanjima. Većina osoba u 40-ima ne traži prolazne avanture, već teži ostvarenju stabilnog i ozbiljnog odnosa. Stoga je važno biti izravan u pogledu svojih očekivanja. Navođenjem u profilu da tražite dugoročnog partnera za zajedničke aktivnosti ili miran suživot, privući ćete osobe sa sličnim ciljevima i istovremeno odbiti one čije se namjere razlikuju od vaših. Ne treba strahovati da će iskrenost odbiti potencijalne partnere. Osoba s ozbiljnim namjerama cijenit će vašu otvorenost.

Foto: Shutterstock

Izbjegnite najčešće zamke online upoznavanja

Postoji nekoliko elemenata koji mogu djelovati odbojno na potencijalne partnere. Negativan ton je na prvom mjestu. Prigovaranje o bivšim partnerima ili o suvremenom načinu upoznavanja ostavlja loš dojam. Jednako je važno obratiti pažnju na pravopis i gramatiku; profil s pogreškama može ostaviti dojam nemarnosti.

Također, preporučuje se izbjegavanje dugačkih popisa zahtjeva koje potencijalni partner mora ispunjavati. Umjesto fokusa na onome što ne želite, korisnije je opisati pozitivne osobine koje cijenite kod drugih, ali i one koje sami posjedujete.

Uspješan profil je onaj koji je autentičan, pozitivan i jasan koji prikazuje osobu koja je zadovoljna sobom i otvorena za nove mogućnosti.

