STIŽE VAR /

Velika novost u Formuli 1 već od ovoga vikenda: Ovo će uvelike pomoći sucima

Velika novost u Formuli 1 već od ovoga vikenda: Ovo će uvelike pomoći sucima
Foto: James Moy/Alamy/Profimedia

Provedba pravila o granicama staze već je dugi niz godina vrlo kontroverzna tema u svijetu Formule 1

3.3.2026.
12:57
Hina
James Moy/Alamy/Profimedia
Međunarodna automobilistička organizacija (FIA) odlučila je u sezonu Svjetskog prvenstva Formule 1, koja uskoro počinje, uvesti VAR tehnologiju u vidu praćenja bolida na stazi.

U pitanju je sistem pod nazivom ECAT, a prvenstveno će biti usmjeren u trenucima kada se bolidi nalaze u zavojima staze. Time će prestati princip ručnog pregledavanja bolida od strane sudaca i u svakom smislu će se ubrzati kompletni postupak.

Provedba pravila o granicama staze već je dugi niz godina vrlo kontroverzna tema u svijetu Formule 1. Pojavljivali su se brojni slučajevi posljednjih godina, pogotovo u kvalifikacijskim borbama, kada su vozači prelazili liniju staze u zavojima čime su bivali kažnjavani, a dotični krugovi postajali nevažeći.

Cijeli postupak prijave pogreške i razgovori sudaca s ljudima u momčadima sada će se bitno ubrzati VAR tehnologijom koja će detektirati greške. FIA će momčadima automatski slati fotografije svakog prekršaja njihovih vozača, a osim što će se radnje ubrzati povećava se i točnost cijelog procesa.

Upotreba ovakve VAR tehnologije u Formuli 1 bit će na snazi od prve utrke, od Velike nagrade Australije 8. ožujka.

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje nova era! 'Ovo je najveća promjena koju je naš sport vidio'

