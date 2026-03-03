Novi šok za Aston Martin: Problemi se gomilaju, a sada je stigao i udarac izvana…

U britanskoj momčadi Aston Martin trenutačno malo toga ide prema planu. Sezona koja je trebala označiti novi početak uz dolazak legendarnog konstruktora Adriana Neweyija i novo partnerstvo s Hondom zasad se pretvara u niz neugodnih iznenađenja.

Na posljednjim testiranjima vozači Fernando Alonso i Lance Stroll odradili su najmanje krugova od svih momčadi. Glavni uzrok leži u problemima s pogonskom jedinicom – vibracije šestcilindričnog motora remete rad hibridnog sustava, što značajno ograničava pouzdanost bolida. Kako smo Vam ranije prenjeli, u jednom se trenutku čak razmatralo ima li smisla nastupiti na otvaranju sezone u Australiji.

Potpuno povlačenje, naravno, nije realna opcija zbog obveza prema FIA-i i sponzorima, no spominjala se mogućnost simboličnog nastupa, izlazak u kvalifikacije, pokušaj ulaska unutar 107 posto vremena najbržeg i eventualno rano odustajanje iz utrke. Takav scenarij bio bi jasan pokazatelj razine problema s kojima se momčad suočava.

No tu ne staju brige za Aston Martin. Kako prenosi 24.ur, dodatni udarac mogao bi doći s Bliskog istoka. U Saudijskoj Arabiji je, prema priopćenju tamošnjeg ministarstva energetike, došlo do incidenta u rafineriji Ras Tanura, kojom upravlja naftni div Saudi Aramco. Nakon presretanja dviju bespilotnih letjelica u blizini postrojenja izbio je požar koji je izazvao materijalnu štetu, iako, srećom, nije bilo ozlijeđenih.

Aramco ima iznimno važnu ulogu u svijetu sporta, osobito u Formula 1, gdje je glavni sponzor Aston Martina, ali i partner brojnih drugih velikih natjecanja. Svaka ozbiljnija destabilizacija takvog globalnog energetskog giganta potencijalno može imati posljedice i na sportske projekte koje podupire.

Za Aston Martin tako problemi više nisu samo tehničke prirode. U trenutku kada su očekivanja rasla, momčad se suočava s izazovima na više frontova od pouzdanosti bolida do neizvjesnosti oko ključnog sponzora. Sezona još nije ni pošteno počela, a pritisak je već ogroman.

