Zdravko se digao iz mrtvih: Političari potrčali pitati o osipu na preponama, ali 'za frenda'

DIGITALNI ASISTENT /

Kad smo već kod nemoćnih, nesposobnih i anemičnih valja istaknuti i ono što je otkrio digitalni asistent ZDRAVko. Nakon bolovanja, digitalni asistent ZDRAVko digao se iz mrtvih. Na dan je dobivao preko 1300 upita - mahom o muškom spolnom zdravlju.

"Ono što ne smiju pitati nikog drugog. Ne smiju reći supruzi, ne smiju liječniku, ni prijatelju, ali Zdravku sve mogu", rekla je Zagrepčanka Nada.

I onda je ZDRAVko to sve dao u novine. Nije baš neki jamac povjerenja, ali i mi smo napravili anketu da vidimo što su ga naši ljudi pitali.

"Pitao sam u vezi nekog osipa na preponama… pitao sam za frenda, ne za sebe", rekao je premijer Plenković, a njegov potpredsjednik Jandroković je pojasnio: "Premijer je pitao za mene nešto, ali ne bih o tome".

"Baš ga ja imam što za pitati… Ma ja sam Zdravko dren", rekao je predsjednik Milanović, dok je bivša predsjednica Kolinda poručila: "Gledajte, ja vam nisam baš za te liječničke online upite, ali ako bih pitala, pitala bih ga u vezi čukljeva, da".

"Mislim da je partipi… parciti… participiranje u takvim projektima ključno kako bi se oni dalje razvijali i postali inte gralni dio našeg zdravstvenog sustava… pitao sam ga što ima", rekao je ministar Radman. Više pogledajte u prilogu.