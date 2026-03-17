Opasna strana interneta: 'Ovakvi stavovi mogu dovesti do izolacije, ali i do agresije prema ženama'

Ako ste u posljednje vrijeme primijetili da vaš partner koristi neobične termine poput "alfa mužjak" ili "žena visoke vrijednosti", govori o "buđenju" i "pravoj istini" o muško-ženskim odnosima te se emocionalno distancira, moguće je da je pod utjecajem takozvane manosfere.

Riječ je o mreži internetskih zajednica koje promoviraju ideje o muškosti često prožete nepovjerenjem prema ženama i otporom prema feminizmu, a čiji utjecaj može ozbiljno narušiti zdravlje i stabilnost partnerskog odnosa, piše The Sun.

Foto: Pexels

Što je zapravo 'manosfera'?

Manosfera je pojam koji obuhvaća različite online prostore, od foruma i blogova do grupa na društvenim mrežama, gdje se okupljaju muškarci koji dijele uvjerenje da je suvremeno društvo, pod utjecajem feminizma, postalo neprijateljsko prema njima. Unutar ovog pokreta postoje brojne podskupine, poput aktivista za muška prava (MRA), zajednica "incela" (muškaraca u prisilnom celibatu) ili pokreta MGTOW (Men Going Their Own Way), muškaraca koji se svjesno odriču veza sa ženama.

Povezuje ih ideologija prema kojoj su muškarci žrtve sustava koji favorizira žene te da moraju povratiti izgubljenu dominaciju. Ključni koncept je "uzimanje crvene pilule" (red pill), metafora iz filma Matrix koja simbolizira odbacivanje "iluziju" o ravnopravnosti i prihvaćanje "istine" da su odnosi borba za moć. Nasuprot tome, muškarci koji vjeruju u jednakost nazivaju se "blue pilled", implicirajući da žive u neznanju.

Prema organizaciji UN Women, muškarci koji imaju izrazito rigidne stavove o rodnim ulogama češće se suočavaju s problemima poput ovisnosti o alkoholu ili drogama, ali i s mentalnim poteškoćama, uključujući osjećaj izoliranosti i suicidalne misli. Istraživanja također pokazuju da mlađi muškarci ponekad imaju konzervativnije stavove o rodnim ulogama nego starije generacije, što predstavlja svojevrsni korak unatrag kada je riječ o ravnopravnosti spolova.

Iako se može činiti da je riječ o malom dijelu interneta, stvarnost je drukčija. Sadržaj iz manosfere često se pojavljuje na društvenim mrežama pa se mnogi mladi, osobito pripadnici generacije Z, s njim susreću gotovo svakodnevno.

Foto: Pexels

Znakovi za uzbunu

Stručnjakinja za odnose i seksualnost dr. Tara Suwinyattichaiporn upozorava da takve ideje mogu imati ozbiljne posljedice za pojedince i njihove veze.

"Ovakvi stavovi mogu dovesti do usamljenosti, izolacije, osjećaja srama i samoprezira, ali i do agresije prema ženama", upozorava i dodaje: "Muškarci koji su u manosferi često na veze gledaju kao na borbu za moć. Zbog toga im je teže preuzeti odgovornost za vlastite emocije i ponašanje, a nerijetko zanemaruju i perspektivu partnerice."

Novi rječnik

Jedan od najočitijih znakova utjecaja manosfere je usvajanje specifičnog rječnika. Partner može početi klasificirati muškarce kao dominantne "alfa" i podređene "beta" tipove. "Alfa mužjak" se pritom idealizira kao emocionalno nedostupan vođa, dok je "beta" prikazan kao slabost.

"Takvi muškarci ponekad se sami nazivaju alfa mužjacima kako bi opravdali određena ponašanja, poput ljubomore ili kontrole", kaže dr. Tara. To može dovesti do nezdravih odnosa u kojima jedna osoba pokušava dominirati, umjesto da partneri surađuju i međusobno se poštuju.

"Takvi muškarci često pokazuju nepovjerenje prema ženama jer ih ta ideologija uči da su žene manipulativne. U takvim vezama često postoji i emocionalna distanca jer se izražavanje emocija smatra slabošću", dodaje.

Slično tome, žene se kategoriziraju prema "vrijednosti na tržištu partnera", gdje se "žena visoke vrijednosti" opisuje kao mlada, privlačna i submisivna partnerica, percipirana kao "nagrada". Uvodi se i pojam "hipergamije" – teorija da žene instinktivno traže partnere višeg statusa i spremne su napustiti trenutačnog zbog "bolje prilike". Takav rječnik svodi međuljudske odnose na transakcijsku razinu, lišenu autentične emocionalne povezanosti.

Od emocionalne distance do manipulacije

Utjecaj manosfere očituje se i u promjenama ponašanja. Vjerovanje da je ranjivost znak slabosti koju žene preziru može dovesti do emocionalnog distanciranja i namjernog ignoriranja partnerice s ciljem zadržavanja kontrole.

Često se inzistira na strogim, tradicionalnim rodnim ulogama, gdje muškarac preuzima ulogu jedinog hranitelja i donositelja odluka, a žena se svodi na ulogu kućanice. Partnerica se počinje promatrati s nepovjerenjem, kao suparnica koja ga želi iskoristiti. U ekstremnijim slučajevima, mogu se primjenjivati i manipulativne tehnike poput "suptilne uvrede prikrivene kao komplimenti za potkopavanje samopouzdanja" ili "namjerno izazivanje ljubomore radi održavanja kontrole i nesigurnosti".

Ovdje je znak može biti snažno inzistiranje na tradicionalnim ulogama u vezi. Primjerice, tvrdnje da muškarac mora zarađivati novac, a žena brinuti o kući i djeci. "Često će sebe opisivati kao muškarca visoke vrijednosti, a ponekad i reći da traže ženu iste ‘vrijednosti", objašnjava dr. Tara.

Foto: Pexels

Zašto je manosfera opasnost za vezu?

Stručnjaci upozoravaju da ideologija manosfere partnerski odnos pretvara u bojno polje zasnovano na igrama moći i internetskim pravilima, umjesto zajednice ravnopravnih partnera. Takav svjetonazor potiče nepovjerenje i izolaciju te normalizira kontrolu i emocionalnu manipulaciju, a u ekstremnim slučajevima može služiti i kao opravdanje za nasilje.

Odnos time prestaje biti sigurno okruženje i postaje izvor frustracije. Prepoznavanje navedenih znakova ključan je korak u očuvanju mentalnog zdravlja i integriteta partnerske veze.

Ako primijetite da vaš partner koristi takve izraze ili dijeli slične stavove, stručnjaci savjetuju da temu otvorite smireno i bez optuživanja.

"Razgovor započnite znatiželjno i bez osuđivanja. Mnogi muškarci završe u manosferi zbog osjećaja usamljenosti, a to može stvoriti začarani krug – žene se zbog takvih stavova udaljavaju od njih pa se oni osjećaju još usamljenije", savjetuje dr. Tara.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raste broj brakova, ali i razvoda! Župnik: 'To nadilazi moje sposobnosti'