Real Madrid potpisao dva kapitalca! Mourinhu stižu defenzivci Liverpoola i Intera

Dok Realov predsjednik Florentino Perez čeka izbore 7. lipnja kako bi nastavio svoj mandat na čelu Real Madrida, dogovorio je dva zvučna transfera.

Fabrizio Romano objavio je kako je Ibrahima Konate po isteku ugovora s Liverpoolom potpisao za Real Madrid na četiri godine. Dvadesetsedmogodišnjak, koji je došao iz RB Leipziga 2021. za 36 milijuna funti u travnju je rekao da je blizu dogovora o novom ugovoru s Liverpoolom, ali to se nije dogodilo pa je postao Konate treći igrač nakon Mohameda Salaha i Andyja Robertsona koji je ove sezone napustio klub iz Merseysidea kao slobodan igrač.

Konate je bio sastavni dio Liverpoolove momčadi koja je osvojila naslov prvaka u sezoni 2024./25., a s klubom je osvojio dva Liga kupa i FA kup te je završio kao drugoplasirani u Ligi prvaka 2022. godine.

Stiže i Interov bek

Francuski stoper nije jedini. Za Real će, na također četiri godine, potpisati i Denzel Dumfries iz Intera. Dumfriesu ugovor s Interom ističe u lipnju 2028., ali pregovori o odšteti nisu bili potrebni budući da u ugovoru ima odštetnu klauzulu od 20 milijuna eura.

🚨💣 Ibrahima Konaté to Real Madrid, all confirmed and here we go! ✅



Four year contract has been signed today, same as Denzel Dumfries. Both signings are done and sealed by Florentino Pérez.



Announcements to follow after the elections. pic.twitter.com/654SrvKLjb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026

Nizozemski reprezentativac je stigao u Inter u ljeto 2021. iz PSV Eindhovena u transferu vrijednom 14,75 milijuna eura. Igra na poziciji desnog braniča i poznat je po tome da se često se priključuje napadu. Za Inter je u 217 utakmica upisao 29 golova i 23 asistencije. U dresu nizozemske reprezentacije skupio je 71 nastup postigavši 11 pogodaka.

I Konate i Dumfries službeno će biti predstavljeni nakon izbora u Realu.