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Real Madrid sprema bombu: Dolazi ponajbolji bek na svijetu?

Real Madrid sprema bombu: Dolazi ponajbolji bek na svijetu?
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Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Dumfries je za Inter u 217 utakmica upisao 29 golova i 23 asistencije.

3.6.2026.
10:50
Sportski.netHina
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
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Branič Intera i nizozemske reprezentacije Denzel Dumfries (30) karijeru bi trebao nastaviti u Real Madridu, objavili su talijanski mediji, dodajući da je nizozemski nogometaš već dogovorio ugovorne uvjete s "kraljevskim klubom".

Dumfriesu ugovor s Interom ističe u lipnju 2028., ali pregovori o odšteti nisu bili potrebni budući da u ugovoru ima odštetnu klauzulu od 20 milijuna eura, koju bi Real trebao aktivirati sljedećeg tjedna, nakon nedjeljnih izbora za predsjednika kluba.   

Nizozemski reprezentativac je stigao u Inter u ljeto 2021. iz PSV Eindhovena u transferu vrijednom 14,75 milijuna eura. Igra na poziciji desnog braniča i poznat je po tome da se često se priključuje napadu. Za Inter je u 217 utakmica upisao 29 golova i 23 asistencije. U dresu nizozemske reprezentacije skupio je 71 nastup postigavši 11 pogodaka.

Znači li dolazak Dumfriesa i selidbu Trenta Alexander Arnolda na klupu, tek ćemo vidjeti.

 

Denzel DumfriesInterReal Madrid
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