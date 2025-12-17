FREEMAIL
Inter potvrdio loše vijesti: Ovo je razlog zbog kojeg žele dovesti Dinamovog dragulja?

Inter potvrdio loše vijesti: Ovo je razlog zbog kojeg žele dovesti Dinamovog dragulja?
Foto: Piero Cruciatti/afp/profimedia

Talijanski mediji procjenjuju kako će Inter u zimskom prijelaznom roku pokušati dovesti branič

17.12.2025.
9:07
Hina
Piero Cruciatti/afp/profimedia
Desni branič Intera Denzel Dumfries (29) operirao je gležanj lijeve noge i bit će izvan terena dva do tri mjeseca, objavili su talijanski mediji.  

Nizozemski reprezentativac je već dulje vrijeme imao problema s ozljedom gležnja i nakon konzultacija sa specijalistima odlučio je otići na operaciju. Dumfries je operiran u utorak u londonskoj "Fortius" klinici.

Dumfries je posljednju utakmicu odigrao 9. studenoga u domaćem prvenstvu protiv Lazija. Nakon toga trener Intera Cristian Chivu je na poziciji desnog braniča rotirao Luisa Henriquea i Carlosa Augusta.

Talijanski mediji procjenjuju kako će Inter u zimskom prijelaznom roku pokušati dovesti braniča koji će pokriti desni bok dok se Dumfries ne vrati na teren.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo primio tri gola u prvom poluvremenu i prijeti mu nova katastrofa

InterDenzel DumfriesMoris Valinčić
Inter potvrdio loše vijesti: Ovo je razlog zbog kojeg žele dovesti Dinamovog dragulja?