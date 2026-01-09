Sigurdsson prelomio: Evo tko ide na Euro, a tko je ostao kod kuće
Reprezentacija sutra putuje u Hannover na drugi prijateljski susret s Njemačkom
Neposredno prije puta u Hannover i novog ogleda s Njemačkom, izbornik Dagur Sigurdsson objavio je konačan popis hrvatske rukometne reprezentacije za Europsko prvenstvo 2026., koje će se od 15. siječnja do 1. veljače igrati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.
S popisa od 22 igrača otpali su Ante Ivanković i Patrik Martinović, koji sele na listu pričuva i ostaju na raspolaganju u slučaju naknadnog poziva. Sigurdsson na EHF EURO vodi 20 rukometaša: tri vratara, četiri krila, četiri pivota i devet vanjskih igrača.
Reprezentacija sutra putuje u Hannover na drugi prijateljski susret s Njemačkom, a nakon toga ostaje nekoliko dana na pripremama prije odlaska u Malmö, gdje će igrati skupinu. Hrvatska prvenstvo otvara 17. siječnja protiv Gruzije, potom slijedi Nizozemska, dok prvi krug zaključuje ogledom sa Švedskom. Dvije najbolje momčadi iz skupine osiguravaju plasman u drugi krug, a završnica turnira igrat će se u Herningu.
DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH 47 nastupa/ 3 pogotka
MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG 34 nastupa/0 pogodaka
DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL 10 nastupa/0 pogodaka
DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN 66 nastupa/159 pogodaka
MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 58 nastupa/148 pogodaka
ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL 47 nastupa/115 pogodaka
TIN LUČIN – RK NEXE 55 nastupa/144 pogodaka
MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG 107 nastupa/129 pogodaka
LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC 131 nastupa/348 pogodaka
IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB 14 nastupa/20 pogodaka
DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ 4 nastupa/8 pogodaka
IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC 66 nastupa/314 pogodaka
MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL 45 nastupa/83 pogodaka
LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB 46 nastupa/111 pogodaka
MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK P. SZEGED 44 nastup/180 pogodaka
FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB 61 nastup/199 pogodaka
LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK 41 nastupa/26 pogodaka
VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL 47 nastupa/87 pogodaka
ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO 2 nastupa/4 pogotka
JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR 14 nastupa/16 pogodaka
