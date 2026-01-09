Sigurdsson prelomio: Evo tko ide na Euro, a tko je ostao kod kuće

Neposredno prije puta u Hannover i novog ogleda s Njemačkom, izbornik Dagur Sigurdsson objavio je konačan popis hrvatske rukometne reprezentacije za Europsko prvenstvo 2026., koje će se od 15. siječnja do 1. veljače igrati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

S popisa od 22 igrača otpali su Ante Ivanković i Patrik Martinović, koji sele na listu pričuva i ostaju na raspolaganju u slučaju naknadnog poziva. Sigurdsson na EHF EURO vodi 20 rukometaša: tri vratara, četiri krila, četiri pivota i devet vanjskih igrača.

Reprezentacija sutra putuje u Hannover na drugi prijateljski susret s Njemačkom, a nakon toga ostaje nekoliko dana na pripremama prije odlaska u Malmö, gdje će igrati skupinu. Hrvatska prvenstvo otvara 17. siječnja protiv Gruzije, potom slijedi Nizozemska, dok prvi krug zaključuje ogledom sa Švedskom. Dvije najbolje momčadi iz skupine osiguravaju plasman u drugi krug, a završnica turnira igrat će se u Herningu.

DOMINIK KUZMANOVIĆ – VfL GUMMERSBACH 47 nastupa/ 3 pogotka

MATEJ MANDIĆ – SC MAGDEBURG 34 nastupa/0 pogodaka

DINO SLAVIĆ – LIMOGES HANDBALL 10 nastupa/0 pogodaka

DAVID MANDIĆ – MT MELSUNGEN 66 nastupa/159 pogodaka

MARIN JELINIĆ – OTP BANK – PICK SZEGED 58 nastupa/148 pogodaka

ZVONIMIR SRNA – MONTPELLIER HANDBALL 47 nastupa/115 pogodaka

TIN LUČIN – RK NEXE 55 nastupa/144 pogodaka

MARKO MAMIĆ – SC DHfK LEIPZIG 107 nastupa/129 pogodaka

LUKA CINDRIĆ – ONE VESZPREM KC 131 nastupa/348 pogodaka

IVANO PAVLOVIĆ – RK ZAGREB 14 nastupa/20 pogodaka

DIANO NERIS ĆEŠKO – RK IZVIĐAČ 4 nastupa/8 pogodaka

IVAN MARTINOVIĆ – ONE VESZPREM HC 66 nastupa/314 pogodaka

MATEO MARAŠ – PSG HANDBALL 45 nastupa/83 pogodaka

LUKA LOVRE KLARICA – RK ZAGREB 46 nastupa/111 pogodaka

MARIO ŠOŠTARIĆ – OTP BANK P. SZEGED 44 nastup/180 pogodaka

FILIP GLAVAŠ – RK ZAGREB 61 nastup/199 pogodaka

LEON ŠUŠNJA – ORLEN WISLA PLOCK 41 nastupa/26 pogodaka

VERON NAČINOVIĆ – THW KIEL 47 nastupa/87 pogodaka

ZLATKO RAUŽAN – MRK SESVETE TO 2 nastupa/4 pogotka

JOSIP ŠIMIĆ – HSG WETZLAR 14 nastupa/16 pogodaka

