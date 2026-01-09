FREEMAIL
Kakav rezultat očekujete od hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu?

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Rukometna groznica polako počinje

9.1.2026.
12:42
danas.hr
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
Pred početak Europskog rukometnog prvenstva Hrvatska je odigrala prvu od dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke.

Izabranici Dagura Sigurdssona poraženi su u Areni Zagreb 29:32. Izjednačena igra gotovo cijeli susret, niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri pogotka. Najbolji u našim redovima bili su Mario Šoštarić i Ivan Martinović sa po 6 pogodaka dok je Tin Lučin upisao pet. Njemačka i Hrvatska će u nedjelju od 18 sati i 5 minuta odigrati još jedan pripremni susret u Hannoveru koji možete pratiti na RTL2 i na digitalnoj platformi VOYO.

Vidjeli smo rukometaše u akciji, rukometna groznica polako počinje pa o temi pitamo i vas:

Kakav rezultat očekujete od hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu? Odgovore nam pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16:30.

Rukomet 2026RukometHrvatskaRukometno PrvenstvoEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
