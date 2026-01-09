Kakav rezultat očekujete od hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu?
Rukometna groznica polako počinje
Pred početak Europskog rukometnog prvenstva Hrvatska je odigrala prvu od dvije prijateljske utakmice protiv Njemačke.
Izabranici Dagura Sigurdssona poraženi su u Areni Zagreb 29:32. Izjednačena igra gotovo cijeli susret, niti jedna momčad nije stekla veću prednost od tri pogotka. Najbolji u našim redovima bili su Mario Šoštarić i Ivan Martinović sa po 6 pogodaka dok je Tin Lučin upisao pet. Njemačka i Hrvatska će u nedjelju od 18 sati i 5 minuta odigrati još jedan pripremni susret u Hannoveru koji možete pratiti na RTL2 i na digitalnoj platformi VOYO.
Vidjeli smo rukometaše u akciji, rukometna groznica polako počinje pa o temi pitamo i vas:
Kakav rezultat očekujete od hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu? Odgovore nam pišite na Facebook stranici portala Net.hr, a dio ćemo objaviti u RTL-u Danas u 16:30.
POGLEDAJTE VIDEO: Arena je 'eksplodirala': Majstorija hrvatskih rukometaša: