Kako je od tinejdžerice postala beauty poduzetnica i miljenica muškaraca diljem svijeta?

Prije deset godina, Kylie Jenner (28) zakoračila je u svijet ljepote s ambicijom koja će ju ubrzo lansirati među najutjecajnije poduzetnice svoje generacije. Pokretanjem vlastitog brenda, Kylie Cosmetics, uspjela je redefinirati industriju beauty proizvoda, kombinirajući inovativan pristup marketingu s autentičnim povezivanjem s mladom publikom. Danas, Kylie nije samo poznata kao članica jedne od najpoznatijih obiteljskih dinastija u showbiznisu, već i kao uspješna poslovna žena, influencerica i trendseterica čiji utjecaj daleko nadilazi granice društvenih mreža. U nastavku pogledajte kako je izledala proteklih godina.