Osječani novu godinu započeli aktivno: Djevojka na biciklu ne boji se leda i zime

Prije 34 godine nesreća je poslala tisuće patkica oko svijeta: Nevjerojatno gdje su završile
Sunčani zimski dan donio je Osijeku prizore prave zime kakvu grad već dugo nije imao. Iako su se temperature zadržavale oko nule, zubato sunce izmamilo je brojne Osječane na ulice, u šetnje uz Dravu i na sankanje na obližnjim padinama. Unatoč hladnoći koja se itekako osjećala, mnogi nisu odustali od svojih svakodnevnih navika pa su se gradom mogli vidjeti i biciklisti te oni koji trče, čak i u ovim pravim zimskim uvjetima. Sunce je grijalo tek prividno, dok je stvarni osjet hladnoće bio znatno niži. Pogledajte prizore koje su zabilježili fotoaparati portala SiB.hr.