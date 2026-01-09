FREEMAIL
DEBELI MINUSI /

Osječani novu godinu započeli aktivno: Djevojka na biciklu ne boji se leda i zime
Foto: Sib.hr
1 /16
Sunčani zimski dan donio je Osijeku prizore prave zime kakvu grad već dugo nije imao. Iako su se temperature zadržavale oko nule, zubato sunce izmamilo je brojne Osječane na ulice, u šetnje uz Dravu i na sankanje na obližnjim padinama. Unatoč hladnoći koja se itekako osjećala, mnogi nisu odustali od svojih svakodnevnih navika pa su se gradom mogli vidjeti i biciklisti te oni koji trče, čak i u ovim pravim zimskim uvjetima. Sunce je grijalo tek prividno, dok je stvarni osjet hladnoće bio znatno niži. Pogledajte prizore koje su zabilježili fotoaparati portala SiB.hr.

9.1.2026.
10:00
Hot.hr
Sib.hr
OsijekSnijegNova GodinaZima
