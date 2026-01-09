Tamo godinama nije bilo ovakvih scena: Tragovi jasno pokazuju muku građana

Mostar se jutros probudio prekriven snježnim pokrivačem. Ulice, parkovi, krovovi i automobili prekriveni bijelim slojem, stvorili su gotovo filmsku atmosferu u gradu na Neretvi.

Snijeg, koji je u Mostaru rijetka pojava zbog mediteranske klime, barem nakratko usporio je svakodnevicu i podsjetio građane na ljepotu rijetkih zimskih trenutaka. Ulice su mokre i klizave, a tragovi vozila jasno pokazuju borbu s tanjim slojem snijega. Planine iznad grada gotovo su nestale u magli, dodatno naglašavajući osjećaj da je Mostar na kratko preselio u sjeverniju, snježnu verziju sebe.

Građani pamte jače snježne padaline, poput one iz veljače 2012. godine kada je izmjereno čak 88 cm snijega i proglašeno stanje elementarne nepogode. Povijesno su zimske epizode bile i 1971., 1929., 1940. i 1956. godine, no svaki ovakav bijeli prizor i dalje izaziva oduševljenje i, naravno, oprez na cestama.

Dok jedni fotografiraju snježni Mostar i dijele prizore na društvenim mrežama, drugi se pitaju koliko će trajati ovaj zimski izlet i kakve će probleme donijeti. Snijegom prekriven Mostar pogledajte u galeriji.