Je li ovo najljepša baka na svijetu? Vjerovali ili ne, Jane Fonda ima 87 godina

Jane Fonda (87) je ime koje već više od šest desetljeća gledamo na malim ekranima. Glumica, aktivistica i fitness pionirka rođena 21. prosinca 1937. u New Yorku, kći je slavnog glumca Henryja Fonde, a u Hollywoodu je svoje mjesto pronašla već početkom 60-ih. Od tada je izgradila karijeru kojom se malo tko može pohvaliti – s dvama Oscarima, brojnim kultnim filmovima i statusom jedne od najvažnijih glumačkih figura svog vremena.

Publika je pamti po ulogama u filmovima "Klute", "Coming Home" i "Nine to Five", a kritičari je vole zbog njezine sposobnosti da s lakoćom prelazi iz žanra u žanr – od drame do komedije. No Fonda nikad nije bila samo glumica: tijekom 70-ih bila je jedan od najglasnijih glasova protiv rata u Vijetnamu, a kasnije i zagovornica ženskih prava te borbe protiv klimatskih promjena.

Danas, s 87 godina, izgleda bolje nego ikad. Na nedavnim dodjelama nagrada ponovno je zasjenila mnogo mlađe kolegice – besprijekorno dotjerana, s osmijehom i držanjem koje odaje samopouzdanje. U intervjuu za People otkrila je da se ne osjeća kao “stara osoba” te da se sada osjeća “mlađe nego kad je bila u dvadesetima. Fonda redovito vježba, i to bez izgovora: kombinira trening snage, hodanje, istezanje i jogu. “Radim sve što sam oduvijek radila, samo sporije”, izjavila je uz osmijeh. Ta disciplina nije novost – još krajem 70-ih pokrenula je vlastiti fitness studio i objavila legendarne VHS snimke “Jane Fonda’s Workout”, koje su promijenile način na koji žene vježbaju kod kuće.

U nastavku pogledajte njezina najbolja izdanja u proteklih godinu dana.