FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U SREDIŠTU SKANDALA /

Tata joj kupuje seksi rublje, a ona provocira golišavim objavama: Tko je zapravo Alabama Barker?

Tata joj kupuje seksi rublje, a ona provocira golišavim objavama: Tko je zapravo Alabama Barker?
Foto: Planet Photos/planet/profimedia
Alabama Barker, 20-godišnja kći bubnjara grupe Blink-182 Travisa Barkera (50), već je godinama prisutna u javnosti kao influencerica, glazbenica te dio proširene Kardashian–Jenner obitelji. Ipak, posljednjih dana ponovno se našla u centru rasprava na društvenim mrežama – i to zbog božićnih poklona koje je dobila od oca i pomajke Kourtney Kardashian (46).
1 /20
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Alabama Barker (20), kći slavnog bubnjara Travisa Barkera (50), već je godinama prisutna u javnosti, a posljednjih mjeseci sve češće privlači pozornost svojim odvažnim modnim odabirima i provokativnim fotografijama na društvenim mrežama.

Mlada influencerica samouvjereno gradi vlastiti imidž, a dodatnu buru izazvala je nedavno kada je otkrila da je za Božić od oca Travisa i pomajke Kourtney Kardashian (46) dobila – seksi donje rublje. Taj je poklon izazvao lavinu reakcija i zgražanje dijela javnosti, no Alabama se ne obazire na kritike i i dalje hrabro njeguje svoj prepoznatljivi, izazovni stil.

8.1.2026.
18:26
Hot.hr
Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia
Travis BarkerKourtney Kardashian
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
U SREDIŠTU SKANDALA /
Tata joj kupuje seksi rublje, a ona provocira golišavim objavama: Tko je zapravo Alabama Barker?