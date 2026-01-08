Tata joj kupuje seksi rublje, a ona provocira golišavim objavama: Tko je zapravo Alabama Barker?

Alabama Barker (20), kći slavnog bubnjara Travisa Barkera (50), već je godinama prisutna u javnosti, a posljednjih mjeseci sve češće privlači pozornost svojim odvažnim modnim odabirima i provokativnim fotografijama na društvenim mrežama.

Mlada influencerica samouvjereno gradi vlastiti imidž, a dodatnu buru izazvala je nedavno kada je otkrila da je za Božić od oca Travisa i pomajke Kourtney Kardashian (46) dobila – seksi donje rublje. Taj je poklon izazvao lavinu reakcija i zgražanje dijela javnosti, no Alabama se ne obazire na kritike i i dalje hrabro njeguje svoj prepoznatljivi, izazovni stil.