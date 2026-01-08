Idete u Arenu na tekmu? Pazite da ne slomite glavu: Službeni parking je zatvoren, evo razloga

Bliži se prijateljska utakmica, a koja će biti i pripremna za Hrvatska prije Europskog prvenstva.

Od 20.30 u Areni Zagreb igramo protiv Njemačke, ali javio nam se bijesan čitatelj koji se požalio zbog uvjeta na cesti ispred same Arene.

Naime, ovako izgledaju ceste, kolnici i pješački prijelazi, a na koju dolazi 14 tisuća ljudi.

Službeni parking Arene nije očišćen od snijega, a nogostupi pješačkih prijelaza puni su leda i smrznutog snijega.

"Ovo je sramota za glavni grad države koja je u Europskoj uniji. Arena je poprište masovnog okupljanja, a ovdje ralice ni zimska služba nisu bili. Zagreb nažalost izgleda kao treći svijet", rekao nam je Marko koji je na utakmicu došao iz Španskog.

Prema njegovim riječima, očišćen je jedino parking za službene osobe.

Kako izgleda stanje kod Arene pogledajte u galeriji fotografija.