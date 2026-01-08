Koji mali gradski SUV kupiti? Ovo su neki od najboljih: 'Nudi najviše za vaš novac'

Segment malih gradskih SUV-ova, nekoć niša na tržištu, danas je postao dominantna sila. Mali SUV-ovi postali su najpopularnija klasa među privatnim kupcima u Hrvatskoj, ali i jedna od najpopularnijih klasa automobila uopće. Ovi automobili nude povišen položaj sjedenja, praktičnost za gradske gužve i dovoljno svestranosti za vikend putovanja, a sve to u kompaktnom pakiranju.

Tržište je preplavljeno modelima, što kupcima nudi ogroman izbor, ali istovremeno i otežava odluku. Od iznimno pristupačnih modela koji nude nevjerojatnu vrijednost za novac, preko onih koji se ističu dizajnom i voznim svojstvima, pa sve do najnovijih električnih i hibridnih predvodnika, za svakoga se može pronaći ponešto.

Kako bismo vam olakšali potragu, pripremili smo pregled nekih od najboljih malih gradskih SUV-ova koji se ističu u svojim kategorijama.

Prvaci vrijednosti: Najviše za vaš novac

U kategoriji gdje je svaki euro bitan, nekoliko se modela ističe kao iznimno pametna kupnja. Dacia Duster, s početnom cijenom od oko 19.500 eura, već je godinama sinonim za pristupačnost. Njegova robusnost, prostranost i, što je najvažnije, dostupnost tvorničke plinske instalacije (ECO-G) čine ga jednim od najjeftinijih automobila za posjedovanje i vožnju. Nije najrafiniraniji, ali nudi nevjerojatnu praktičnost za uloženi novac.

Za one koji traže moderniji pristup i bogatu opremu po niskoj cijeni, tu je MG ZS. Ovaj model nudi iznenađujuće prostranu unutrašnjost i prtljažnik, a dolazi s benzinskim motorima ili kao hibrid od 197 konjskih snaga. Iako završna obrada nije na razini skupljih konkurenata, omjer uloženog i dobivenog je teško nadmašiti.

U istom duhu, Toyota Aygo X nudi jedinstven pristup kao povišeni gradski automobil s iznimno štedljivim hibridnim pogonom. Iako najmanji u ovoj usporedbi, idealan je za one kojima je gradska vožnja apsolutni prioritet, a žele minimalne troškove održavanja i potrošnje.

U istom cjenovnom rangu su i Hyundaijevi ulazni modeli, poput Bayona, koji nude pouzdanu mehaniku i bogatu opremu po pristupačnoj cijeni, idealno za one kojima je gradska vožnja primarna namjena.

Svestrani igrači: Uravnoteženost stila i tehnologije

Za većinu kupaca, idealan mali SUV nudi savršen omjer cijene, prostora, tehnologije i stila. U toj kategoriji vlada žestoka konkurencija. Hyundai Kona je s novom generacijom napravila ogroman iskorak. S futurističkim dizajnom i osjetno većim dimenzijama, nudi prostranu kabinu i iznimno mirnu vožnju, posebice na autocesti.

Njezin ljuti suparnik, Volkswagen T-Roc, nudi sličan paket, ali s naglaskom na dinamičniju vožnju i osjećaj solidnosti. Svojim atraktivnim dizajnom i širokom paletom motora, T-Roc je jedan od najpopularnijih izbora u Europi, privlačan vozačima koji traže zabavu za volanom.

Uz njega se smjestila cijela obitelj VW-a: manji T-Cross, koji cilja na maksimalnu praktičnost u kompaktnim dimenzijama zahvaljujući pomičnoj stražnjoj klupi, te stilski orijentiran Taigo, čija kupeovska linija krova privlači kupce koji žele istaknuti se dizajnom.

Jedan od stupova segmenta je i Renault Captur, koji plijeni pažnju francuskim šarmom, modularnom unutrašnjošću i naprednim E-Tech hibridnim pogonima.

Toyota Corolla Cross predstavlja siguran i razuman izbor. Oslanja se na legendarnu pouzdanost marke, nudi iznimno štedljiv hibridni pogon i beskompromisnu praktičnost. Možda ne izaziva snažne emocije, ali je automobil koji vas nikada neće iznevjeriti.

S druge strane, ako su vam uz prostor bitna i vozna svojstva, Ford Puma je jedan od predvodnika segmenta. Njegov prtljažnik s inovativnim 'Megabox' rješenjem može progutati nevjerojatnu količinu tereta, dok je na cesti jedan od najagilnijih i najzabavnijih SUV-ova za vožnju. Uz štedljive hibridne motore, Puma je savršen izbor za mlade obitelji.

U ovu skupinu svakako spada i Škoda Kamiq, koja kombinira štedljivi 1.0 TSI motor, prostranu i tihu unutrašnjost te velik prtljažnik, što je čini odličnim obiteljskim izborom.

Premium osjećaj i dinamična vožnja

Za kupce koji traže više od pukog prijevoza i spremni su platiti za premium iskustvo, ovaj segment nudi nekoliko izvrsnih opcija. BMW X1 postavlja mjerila u klasi subkompaktnih luksuznih SUV-ova. S moćnim motorima, besprijekornom kvalitetom izrade i najnovijom tehnologijom, X1 nudi vozna svojstva i osjećaj u vožnji koji opravdavaju njegovu premium cijenu.

Ako uživate u vožnji i cijenite kvalitetu izrade, Mazda CX-30 je automobil za vas. S elegantnim dizajnom, unutrašnjošću koja materijalima i završnom obradom parira premium markama te snažnim i profinjenim motorima, CX-30 pruža vozački doživljaj bez premca u klasi. Kompromis dolazi u obliku skučenije stražnje klupe i manjeg prtljažnika, što ga čini idealnim izborom za parove ili pojedince.

Za one s avanturističkim duhom, Subaru Crosstrek je jedinstvena ponuda. Standardni simetrični pogon na sve kotače i izdašan razmak od tla daju mu sposobnosti kojima se rijetki konkurenti mogu pohvaliti. Iako motor i mjenjač nisu najuzbudljiviji, Crosstrek je iznimno udoban i pouzdan suputnik, spreman za sve uvjete na cesti i izvan nje. Vizualno se ističe i Peugeot 2008, čiji odvažan dizajn i moderan i-Cockpit interijer unose dašak francuske avangarde u segment.

Električni i hibridni predvodnici

Elektrifikacija je snažno zahvatila i ovu klasu. Kia EV3, s cijenom koja bi se u Europi trebala kretati od 35.000 eura, postavlja se kao novi predvodnik. Nudi impresivan domet do 600 kilometara, prostranu unutrašnjost i tehnologiju iz skupljih električnih modela, što ga čini jednim od najočekivanijih automobila godine. Ford Puma također ima svoju električnu verziju.

Za one koji još nisu spremni na potpuni prelazak na struju, Kia Niro nudi jedinstvenu mogućnost izbora između hibridnog, plug-in hibridnog i potpuno električnog pogona, sve u jednom atraktivnom paketu. Hibridna verzija postiže izvanredno nisku potrošnju goriva, što je čini iznimno isplativom.

Na kraju, tu je i Dacia Duster, jedan od najpovoljnijih SUV-ova na tržištu, koji je također dostupan u hibridnoj verziji. Kombinacija pristupačne cijene, robusnosti i sada, učinkovitog hibridnog pogona, čini ga vrlo privlačnom opcijom.

Segment malih SUV-ova nudi rješenje za gotovo svakog kupca. Bilo da su vam prioritet niska cijena, prostranost za obitelj, užitak u vožnji ili ekološka osviještenost, konkurencija je toliko jaka da jamči pronalazak savršenog automobila za vaše potrebe.

U fotogaleriji pogledajte sve spomenute modele malih gradskih SUV-ova.