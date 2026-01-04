Ne kupujte novi automobil prije nego pogledate ovo: Možda se isplati malo pričekati...

Planirate kupiti novi automobil? Mislite da već znate što želite? Prije nego prebacite novac s računa, svakako pogledajte pregled novih modela koji uskoro stižu, a koji donosi jedan od najpopularnijih auto portala whatcar.com.

Razlog je jednostavan, dolazi zaista mnogo novih automobila koje se možda isplati pričekati, bilo da tražite praktični gradski auto, luksuzni SUV ili sportsku limuzinu.

Ova godina donosi masivan skok u električnim, hibridnim i visokoperformansnim automobilima, s modelima za svaki ukus.

U velikoj fotogaleriji pogledajte najzanimljivije automobile koji stižu ove godine.