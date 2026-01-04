Zrinku još nismo vidjeli u ovakvom stanju: Tuga i bijes u cilju, stradali štapovi

Hrvatske skijašice Zrinka Ljutić i Leona Popović nisu se proslavile u prvoj slalomskoj vožnji Svjetskog kupa u Kranjskoj Gori te niti jedna od njih dvije neće nastupiti u drugom 'laufu'.

Ljutić je startala druga te je odustala nakon dvije krupne pogreške, dok je Popović sa startnim brojem 29. sporo riješila sve zadatke na stazi i u cilj je stigla s pet sekundi i 37 stotinki zaostatka za najbržom Švicarkom Rast. To joj vrijeme nije omogućilo proboj među 30 najboljih u prvoj vožnji.

Hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nastavila je s lošom ovosezonskom formom u Svjetskom kupu te je upisala četvrto ispadanje u slalomskim utrkama. Pred brojnim hrvatskim navijačima koji su stigli u Kranjsku Goru Ljutić je u prvoj vožnji slaloma startala kao druga. Već nakon nekoliko vrata hrvatska skijašica je napravila pogrešku zbog koje se vraćala na stazu i pritom izgubila mnogo vremena.

Ispadanje iz ritma potpuno je poremetilo Ljutić koja je ubrzo nakon toga napravila novu veliku grešku i time definitivno ostala bez plasmana ove nedjelje.

Prije Kranjske Gore ispadala je na slalomskim nastupima u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu i francuskom Courchevelu. Od plasmana ima šesto mjesto iz finskog Levija i osmo u austrijskom Semmeringu.

Popović je u prvoj vožnji u cilj došla kao najsporija dotad, a naknadno je ispala iz kruga trideset najboljih što joj je odnijelo nastup u drugoj vožnji.