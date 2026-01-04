Auf! Zrinki se dogodila katastrofa nakon nekoliko sekundi, čekamo Leonu

Kranjska Gora, slalom (ž)

9:30/12:15

Trenutni poredak, 1. vožnja

1. C. Rast (SUI) 50.24

2. M. Shiffrin (USA) +0.10

3. W. Holdener (SUI) +0.77

4. P. Moltzan (USA) +0.89

5. K. Truppe (AUT) +0.90

...

Z. LJUTIĆ (CRO) - DNF

Uživo

- Lara Della Mea je s brojem 21 bila odlična sedma s +1,27 zaostatka. Brzo napreduje Talijanka.

Nakon 15 skijašica u prvoj vožnji, Rast je na vodećem mjestu s desetinkom prednosti u odnosu na Shiffrin. Još tri djevojke su unutar sekunde. Zrinka nažalost nije završila prvu vožnju. Leona će startati 29.

- Katharina Huber je druga skijašica sa zaostatkom od preko dvije sekunde. Sunarodnjakinja Truppe je na odličnom petom mjestu s 9 desetinki zaostatka.

- M. Meillard zaostaje +1,63. Dosta su blizu djevojke što obećava dobru drugu vožnju. Nažalost, bez Zrinke.

- Laurence St-Germain odustaje. Treće odsutajanje u prvih 15 skijašica.

- Slični nastupi Šveđanki Hector i Oehlund koje su zaostale oko sekunde i pol.

- Emma Aicher je također bila odlična do greške pred kraj, u rangu s Rast, ali na kraju preko sekunde zaostatka.

- Anna Swen-Larsson je zaostala 1.28. Bila je odlična do 200-tinjak metara od cilja kada je uslijedila greška koja joj je odnijela sekundu.

- Lara Colturi je pala. Zanimljivo, njezin otac je postavio stazu, ali čini se da je previše željela Talijanka koja skija za Albaniju.

- Jučerašnja pobjednica Camille Rast je i danas odlična. 10 stotinki je ispred Shiffrin! Sjajno.

- Paula Moltzan je u cilju sporija za 79 stotinki.

- Holdener je bila vrlo dobra, došla je na 67 stotinki od Shiffrin.

- Nevjerojatna Shiffrin je u cilju više od dvije sekunde ispred Duerr.

- Zrinka je odmah napravila veliku pogrešku i odustala. Jednostavno ove sezone ne ide! Glava joj nije na mjestu, svi pehovi previše utječu na nju i nadamo se da će se izvući.

- Lena Duerr je u cilju s vremenom 52.51. Zrinka je sljedeća!

9:20 - Za deset minuta kreće utrka, a nećemo dugo čekati na nastup Zrinke Ljutić jer starta druga.

Good morning from Kranjska Gora 🇸🇮



Women’s Slalom 🎿

Run 1: 9:30 CET

Run 2: 12:15 CET#FISAlpine #WorldCupKranjskaGora



📸 FIS/Action Press/Simon Hausberger pic.twitter.com/hljOxnSPNT — FIS Alpine (@fisalpine) January 4, 2026

Foto: Screenshot/fis

- Prvu vožnju postavlja trener albanske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener švedske reprezentacije.

Najava

Novi slalom za skijašice održat će se u Kranjskoj Gori. Zrinka Ljutić brani pobjedu iz prošle sezone, ali nažalost, nije u dobroj formi i muči se ove sezone posebice sa slalomom.

Jučer je skijala veleslalom i nakon što je otvorila sezonu s četiri uzastopna Top 10 rezultata utrku u Kranjskoj gori jučer je završila na 22. mjestu. Zrinka će na utrci imati startni broj 2, ispred nje će početi samo Lena Duerr. Druga hrvatska predstavnica, Leona Popović također se muči ove sezone nakon povratka od teške ozljede.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tek je na jednom slalomu uspjela osvojiti bodove. U Kranjskoj Gori će startati s brojem 29. Prva vožnja počinje u 9:30. a druga u 12:15 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka Ljutić nije zadovoljna, ali svi imamo velike nade u utrku slaloma