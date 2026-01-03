Zrinka na mjestu sreće: Hrvatske zastave bodre je do novog uspjeha

Veleslalom (ž), Kranjska Gora

10:00/13:00

Uživo

- Utrka kreće u 10 sati.

- Prvu vožnju postavlja trener novozelandske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener talijanske reprezentacije.

Najava

Svjetski skijaški kup nastavlja se u 2026. Vikend donosi utrke u susjednoj nam Sloveniji, točnije u Kranjskoj Gori. Subota donosi ženski veleslalom, a nedjelja slalom.

Zrinka Ljutić nastupat će u veleslalomu i startat će s brojem 5. Očekuje se i velik broj hrvatskih navijača. Nekada se u ovom terminu vozila 'zlatna lisica' na mariborskom Pohorju, ali posljednjih šest godina zbog manjka snijega utrka je preseljena u Alpe.

Za Zrinku će to biti peti nastup u veleslalomu u Kranjskoj Gori, gdje je 2023. osvojila svoje prve bodove u Svjetskom kupu u ovoj disciplini, kad je utrku završila na 19. mjestu. Najbolji veleslalomski plasman na slovenskoj postaji Svjetskog kupa ostvarila je prošle godine, kad je osvojila 12. mjesto, a dan poslije je pobijedila u slalomu.

Ljutić je ove sezone osvajala bodove na svih pet održanih veleslaloma, a četiri puta je bila u Top 10. Deseta je bila na otvaranju sezone u Soeldenu, ima dva sedma mjesta (Copper Mountain i Tremblant 2), a najbolja je bila u prvoj od dvije utrke u kanadskom Tremblantu, kad je osvojila drugo mjesto i po drugi put se popela na postolje. Najlošiji plasman je ostvarila na posljednjoj utrci koja je prije tjedan dana održana u austrijskom Semmeringu, kad je osvojila 13. mjesto. Zrinka je peta u redoslijedu za veleslalomski Mali globus sa 198 bodova.

