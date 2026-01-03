FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SRETNOOO /

Zrinka na mjestu sreće: Hrvatske zastave bodre je do novog uspjeha

Zrinka na mjestu sreće: Hrvatske zastave bodre je do novog uspjeha
×
Foto: Jure Makovec/afp/profimedia

Tekstualni prijenos veleslaloma iz Kranjske Gore možete pratiti UŽIVO na portalu Net.hr.

3.1.2026.
7:58
Sportski.net
Jure Makovec/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Veleslalom (ž), Kranjska Gora

10:00/13:00

Uživo

- Utrka kreće u 10 sati. 

- Prvu vožnju postavlja trener novozelandske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener talijanske reprezentacije.

Najava

Svjetski skijaški kup nastavlja se u 2026. Vikend donosi utrke u susjednoj nam Sloveniji, točnije u Kranjskoj Gori. Subota donosi ženski veleslalom, a nedjelja slalom.

Zrinka Ljutić nastupat će u veleslalomu i startat će s brojem 5. Očekuje se i velik broj hrvatskih navijača. Nekada se u ovom terminu vozila 'zlatna lisica' na mariborskom Pohorju, ali posljednjih šest godina zbog manjka snijega utrka je preseljena u Alpe.

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr. 

Za Zrinku će to biti peti nastup u veleslalomu u Kranjskoj Gori, gdje je 2023. osvojila svoje prve bodove u Svjetskom kupu u ovoj disciplini, kad je utrku završila na 19. mjestu. Najbolji veleslalomski plasman na slovenskoj postaji Svjetskog kupa ostvarila je prošle godine, kad je osvojila 12. mjesto, a dan poslije je pobijedila u slalomu.

Ljutić je ove sezone osvajala bodove na svih pet održanih veleslaloma, a četiri puta je bila u Top 10. Deseta je bila na otvaranju sezone u Soeldenu, ima dva sedma mjesta (Copper Mountain i Tremblant 2), a najbolja je bila u prvoj od dvije utrke u kanadskom Tremblantu, kad je osvojila drugo mjesto i po drugi put se popela na postolje. Najlošiji plasman je ostvarila na posljednjoj utrci koja je prije tjedan dana održana u austrijskom Semmeringu, kad je osvojila 13. mjesto. Zrinka je peta u redoslijedu za veleslalomski Mali globus sa 198 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Zrinka uoči Kranjske gore: 'Jako volim ovu stazu, imam lijepe uspomene'

Skijanje Svjetski KupVeleslalomKranjska GoraZrinka LjutićUživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SRETNOOO /
Zrinka na mjestu sreće: Hrvatske zastave bodre je do novog uspjeha