Glumac i TV voditelj na životno opasnom reliju: Pogledajte scene od kojih zastaje dah

Šveđanin Mattias Ekström (Ford) među automobilistima i mladi Španjolac Edgar Canet (KTM) među motociklistima pobijedili su u subotu na prologu ovogodišnjeg relija Dakar u saudijskom Janbuu.

Ekström i njegov suvozač Emil Bergkvist prestigli su drugu posadu Forda s Amerikancem Mitchom Guthriejem, treći je bio Belgijanac Guillaume de Mevius (Mini). Obje posade zaostaju osam sekundi. Prošlogodišnji domaći pobjednik Jazid Al Rajhi bio je šesti u uvodnoj rundi sa 14 sekundi zaostatka.

Hrvatska posada u klasi Classic Juraj Šebalj i Dušan Bućan s Toyotom Land Cruiser prolog su odradili kao 9. u konkurenciji 95 vozila.

Canet je s 20 godina postao najmlađi etapni pobjednik relija Dakar među motociklistima. Za tri sekunde je ispred Red Bull KTM Factory Racinga momčadskog kolegu i branitelja naslova, Australca Daniela Sandersa. Amerikanac Ricky Brabec (Honda) na trećem mjestu zaostaje pet sekundi.

Nedjeljna druga etapa također će se voziti u okolici Janbua, a natjecatelje čeka čak 305 kilometara utrke.

Reli, koji je već u 48. izdanju, sedmi se put održava u Saudijskoj Arabiji. Ove godine nudi prolog i 13 etapa, samo jedan slobodan dan (10. siječnja), više od 8000 kilometara ukupne dužine i 5000 kilometara brzinskih vožnji. Za sve će jedna od najvećih inovacija i pravi izazov biti novi navigacijski sustav koji će od sada biti samo digitalni. Na startu prve etape bilo je ukupno 325 posada.

Reli Dakar u početku je bio u pustinjama Afrike od 1979. do 2007., zatim je od 2009. do 2019. bio domaćin Južna Amerika prije nego što je stigao na Arapski poluotok.

'Napokon smo startali'

"Napokon smo startali. Isprika na neredovitom javljanju, ali smo imali puno posla da se dobro spremimo. Završno podešavanje auta, ovjesa, navigacijskih instrumenata, odnos vozača i suvozača u autu, itd, itd. Jutros smo napokon startali prologom (spec ispit za startni redoslijed). Radilo se o kratkom 40 km dugačkom ispitu s malo pijeska na kojem smo hvatali ritam za narednih 14 dana. Konkurencija je jaka. Ima nas dvadesetak koji smo se opako spremali, pa će poredak iz dana u dan biti šaren. Dušan se dobro snašao za početak, ali pravi ispiti tek predstoje. Sutra nas čeka 500 km dugačka dionica s četiri različita ispita. Startamo rano ujutro dok vi još svi spavate. Rally traje narednih 14 dana s jednim danom odmora. Obično radimo 300-800 km dnevno ovisno o trasi.

Hvala vam puno što nas pratite i pozdrav od naše male ekipe Jure, Dušana, Kristijana i Ilije! Ajd živjeli!", napisao je Šebalj na svom Instagramu, a njihove fotke možete pogledati OVDJE.