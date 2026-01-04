FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZIMA UDARA /

Pogledajte prizore snijega i leda na cestama diljem Hrvatske: Dvije nesreće na A3!

Pogledajte prizore snijega i leda na cestama diljem Hrvatske: Dvije nesreće na A3!
Foto: Hak
'Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme', ističu iz HAK-a.
1 /28
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako su i najavili, nedjelju ujutro dočekao nas je snijeg u mnogim mjestima diljem zemlje. Ima ga na prometnicama u Slavoniji, Lici i Gorskom kotaru.

Hrvatski autoklub (HAK) objavio je jutros da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Zbog jakog vjetra u priobalju na snazi su ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8).

4.1.2026.
9:32
Katarina Dimitrijević HrnjkašBojan Terglav
Hak
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZIMA UDARA /
Pogledajte prizore snijega i leda na cestama diljem Hrvatske: Dvije nesreće na A3!