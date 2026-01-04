Pogledajte prizore snijega i leda na cestama diljem Hrvatske: Dvije nesreće na A3!

Kako su i najavili, nedjelju ujutro dočekao nas je snijeg u mnogim mjestima diljem zemlje. Ima ga na prometnicama u Slavoniji, Lici i Gorskom kotaru.

Hrvatski autoklub (HAK) objavio je jutros da su kolnici mokri i skliski u većem dijelu zemlje. Snijeg pada mjestimice u Lici, Gorskom kotaru, središnjoj Hrvatskoj i Slavoniji. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Zbog jakog vjetra u priobalju na snazi su ograničenja za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali (DC8).