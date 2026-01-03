Dok je Vojko pjevao, ona je mamila poglede: Nema tko se nije okrenuo za lijepom Zadrankom

Koncert Vojka V na zadarskom Adventu pokazao se kao pun pogodak i još jednom potvrdio koliko je ovaj splitski reper omiljen među zadarskom publikom. Trg je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a odlična atmosfera osjećala se već od prvih taktova.

Vojko je koncert odradio s prepoznatljivom karizmom, duhovitim dosjetkama i energijom koja je držala publiku na nogama od početka do kraja. Zadrani su mu uzvratili glasnim pjevanjem u glas, plesom i neprestanom interakcijom, stvarajući večer za pamćenje. Posebna veza između izvođača i publike, koja se redovito osjeti na njegovim nastupima u Zadru, ni ovoga puta nije izostala – bila je spontana, iskrena i ispunjena pozitivnom energijom.

Kao i na mnogim njegovim koncertima, došlo je i do trenutka kada se publika popela na pozornicu i zajedno s Vojkom zapjevala, dodatno podižući euforiju na trgu.

Osim glazbenog spektakla, pažnju fotografa privukli su i detalji iz publike. Posebno je za oko zapela mlada brineta u tamnom kaputu čiji je zarazan osmijeh dodatno uljepšao ionako veselu atmosferu i savršeno dočarao koliko su Zadrani uživali u koncertu.

Još jedna večer na Adventu u Zadru završila je uz dobru glazbu, smijeh i zajedništvo, a Vojkov nastup zasigurno će se još dugo prepričavati među posjetiteljima.

Galeriju iz Zadra donosi ezadar.net.hr