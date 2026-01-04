Ovih 25 stvari prosječna hrvatska obitelj sve će si teže moći priuštiti za pet godina

Životni standard u Hrvatskoj posljednjih je godina pod sve većim pritiskom. Dok nominalne plaće rastu, inflacija, osobito u sektorima hrane i usluga, često ih nadmašuje, smanjujući kupovnu moć građana.

Ono što se nekada smatralo sastavnim dijelom života srednje klase, poput kupnje vlastite nekretnine ili redovitih godišnjih odmora u inozemstvu, postaje sve veći luksuz.

Analiza ekonomskih trendova i rasta troškova života ukazuje na to da će se u idućih pet godina mnoge obitelji morati odreći niza dobara i usluga kako bi održale financijsku stabilnost, piše FinanceBuzz.

Predviđanja pokazuju da će se jaz između želja i mogućnosti dodatno produbiti, a ovo je 25 stvari koje će si prosječna hrvatska obitelj sve teže moći priuštiti.